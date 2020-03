Moje kino LIVE: přátelská interaktivní simulace návštěvy kina

V minulém týdnu rozjela vybraná kina speciální projekt Moje kino LIVE - Spolu doma v kině. Jak už název napovídá, diváci mají možnost zažít návštěvu kina z pohodlí domova. Nasimulovaný zážitek se vším všudy jsme vyzkoušeli v pátek při projekci premiéry komediálního dramatu Malá lež.

Stačí najet na stránky vašeho oblíbeného kina (Aero, Bio OKO, Světozor, brněnská Scala a hradecký Bio Central) a za stokorunu (můžete zaplatit i více) si koupit e-vstupenku na večerní představení. Distribuční společnost Aerofilms vybírá pro každý den jeden snímek. Celou akci zahájil Parazitem, oscarovou peckou z Jižní Koreje, v pátek pak nabídl premiéru čínsko-amerického filmu Malá lež, který měl původně zamířit do kin.

Celá věc funguje tak, že nejpozději hodinu před začátkem představení si lze zakoupit lístek, načež vám potom přijde na e-mail odkaz na live stream. Ten se spustí už půlhodinu před začátkem. Lidé si tam mohou prostřednictvím chatovací místnosti povídat a vyměňovat vzájemné dojmy. Na obrazovce mezitím za zvukového doprovodnou v podobě klasického šumu čekání na zahájení představení problikávají různé věty. V jedné se apeluje na diváka, aby nebyl v pyžamu, ve druhé mu povoluje vstup do sálu i pro domácí mazlíčky.

Celý stream se tak snaží být v rámci svých mezí maximálně interaktivní. Samotný chat řídí přímo sama kina, která simulují klasickou návštěvu kina větami typu "Dobrý den, račte vstoupit", "Přidržím vám dveře" nebo "Šatna je napravo, bar nalevo".

Ještě před spuštěním filmu v osm večer se tak diváci pohodlně usazovali a konverzaci v chatu bohatě podporovali. Zdravili se lidé z různých koutů republiky, poté si sdělovali, jaké jídlo si k projekci připravili, případně s kým se budou doma dívat. Krátce padla řeč i na různé filmy. Celá atmosféra se zkrátka nesla v přátelském a uvolněném duchu. Poté už se na obrazovce objevil nejprve trailer na sobotní projekci (Zelená kniha) a pak ředitel kina Aero Jiří Fígl, který film Malá lež uvedl. V době zahájení filmu bylo na streamu připojeno přes 300 uživatelů, což zhruba odpovídá plné kapacitě Kina Aero na pražském Žižkově.

I v průběhu filmu Fígl dál do chatu sdílel další informace kolem filmu, ať už šlo o zajímavosti kolem natáčení, či nějaké konkrétní scény. Po skončení filmu byl pak chat ještě další půlhodinu otevřen, aby si diváci mohli, stejně jako kdyby skutečně do kina šli, vyměnit své dojmy a názory z toho, co právě viděli. Někteří pak kinům za celý nápad poděkovali.

Dojemná komedie s unikátní zápletkou

Samotný film Malá lež si v loňském roce získal pozornost na mnoha festivalech a zabodoval třeba i na Zlatých glóbech, kde cenu za nejlepší herecký výkon vyhrála Akwafina, do té doby především komediální herečka. Scenáristka a režisérka Lulu Wangová se inspirovala svým vlastním příběhem a natočila komediální drama, které poukazuje na rozdílnost východní a západní kultury.

Vše se točí kolem mladé ženy Billi (Akwafina), která žije v New Yorku a na dálku udržuje pravidelnou komunikaci se svou milovanou babičkou Nai Nai. Nakonec se dozví, že babička je těžce nemocná a zbývá jí pár měsíců do konce života. Ona sama to ale neví. Rodina tak narychlo uspořádá svatbu jejího synovce, kde se s babičkou mají všichni vidět a naposledy se s ní rozloučit... rozloučit, aniž by ona věděla, že to má být její rozlučka.

Tradice v čínské kultuře zkrátka praví, že člověku se nemá oznamovat, že na rakovinu do pár měsíců zemře, aby se zbytečně ještě více nestresoval. To břímě naopak za něj nesou ti, kteří to vědí. To se ovšem neslučuje s hodnotami Billi, která to nedokáže pochopit. A i když nakonec babičce její osud neprozradí, trápí se více než ona.

Přesto se nejedná o vážné drama, naopak spousta věcí působí přirozeně humorně. Film nám neustále předsouvá rozdíly mezi čínskou (východní) a americkou (západní) kulturou, které v rámci jednotlivých situací kolikrát vyznívají vtipně. Zároveň ale ukazuje, že láska je zkrátka univerzální cit, který vnímáme všichni stejně. Ve zkratce se dá říct, že Malá lež je taková kulturně edukativní a dojemná komedie, která svou dramatickou stránku upozaďuje skrze svůj jedinečný námět a zpracování.