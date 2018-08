Na Marienbad Film Festivalu bude soutěžit 29 českých filmů

Do soutěžní sekce Marienbad Film Festivalu bylo z šesti desítek přihlášených titulů vybráno 29 českých experimentálních filmů. Třetí ročník festivalu nabídne v Mariánských Lázních od 28. srpna do 1. září vedle soutěžní přehlídky projekce italské filmové klasiky i experimentálních filmů a doprovodný program určený pro odbornou veřejnost i například pro rodiny s dětmi. Filmový program bude rozdělen do několika specializovaných sekcí. Za pořadatele o tom informoval Ondřej Hampl.

"Výběr představuje opravdu široké pole přístupů k experimentální filmové tvorbě - od děl, která jsou založena na ruční práci s filmovou surovinou, přes site specific projekce, až po díla stojící na pomezí filmu a galerijního konceptu," uvedla Tereza Czesany Dvořáková, dramaturgyně soutěžní sekce s názvem Theatre Electrique.

Tři Ceny Marienbad Film Festivalu během slavnostního zakončení rozdá porota složená z Andrey Slovákové, která je i dlouholetou organizátorkou experimentálního programu na MFDF Jihlava, dramaturga kina Ponrepo Milana Klepikova a italského filmového teoretika Francesca Pitassia.

Mezinárodní sekce Cinema Excelsior nabídne profil italské experimentální scény. Diváci se mohu těšit na 33 filmů a dvě filmové performance. "Mnoho titulů bude promítáno přímo ze sálu z filmových projektorů osm milimetrů a 16 milimetrů," sdělil dramaturg sekce Jiří Forejt.

Divácký zážitek může doplnit osobní setkání s autory během kulatého stolu, který se uskuteční jako součást Industry programu. Během další součásti tohoto programu - dílny Rukodělného filmu - si budou moci diváci vyzkoušet úlohu experimentálního filmaře a v rámci Works in Progress představí autoři svá zatím nedokončená díla.

Sekce Gala uvede dva filmy italského režiséra Dina Risiho z 60. let: Sváteční vyjížďku (Il Sorpasso) a Monstra (I Mostri). Hlavní role v nich ztvárnily herecké hvězdy Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant a Ugo Tognazzi. V rámci ozvěn Ars Electronica Animation Festivalu v Linci budou mít diváci možnost zhlédnout pestrý výběr ze současných počítačových animací, filmových produkcí a vizuálních efektů současnosti. Ozvěny budou uvedeny spolu s výběrem z dalších českých festivalů a producentů v rámci nové sekce Fata Morgana.

Sekce Retrospektiva představí bilanční přehlídku tvorby české konceptuální umělkyně a filmařky Adély Babanové, jež stojí na pomezí výtvarného umění a filmu. Diváci uvidí osm jejích filmů. Program festivalu je na http://www.marienbadfilmfestival.com/program. Festival jeho tvůrci charakterizují jako platformu pro poctu klasickému filmu a klasické filmové technologii.