Na mušce: vražedná psychopatka Villanelle znovu baví

Příští týden vychází třetí řada špionážního seriálu Na mušce (Killing Eve). Někteří američtí novináři už viděli prvních pět epizod, tedy první polovinu série. Jejich celkový dojem je pozitivní, avšak seriál podle nich ztratil svůj originální lesk.

Komediální drama z dílny uznávané britské komičky Phoebe Waller-Bridgeové (seriál Potvora) se věnuje příběhu dvou žen, které se vzájemně přitahují i přesto, že každá je z jiného těsta, a hlavně každá dělá zcela odlišnou práci. Zatímco Eve (Sandra Ohová) dělá pro britskou tajnou službu MI6, Villanelle (Jodie Comerová) je nájemnou vražedkyní, které je Eve na stopě. Společně tak rozjedou hru na kočku a myš.

Za herecký koncert ve druhé řadě si vysloužila velké ovace právě Comerová jako psychopatka Villanelle. Nejprve vyhrála britské ceny BAFTA, později dokonce "televizního Oscara" Emmy. K tomu přidala také nominaci na Zlatý glóbus.

Sedmadvacetiletá herečka z Liverpoolu podle všeho strhává největší pozornost i v nové sérii, přičemž právě její postavě je dáváno nejvíce prostoru. "Hlavní dějová linka se ve třetí sérii přesune k Villanelle - nahlédneme do její minulosti a dozvíme se více o jejím původu. Comerová opět přináší virtuózní výkon, který kombinuje neurvalou mánii se zranitelností a touhou. Postava má takový cit pro hravost a romantismus, že můžete občas zapomenout, že se jedná o chladnokrevného sériového vraha," chválí ve své recenzi Observer.

Některým novinářům ale přišlo, že se tvůrci zaměřili na postavu Villanelle tak moc, že značně upozadili Eve. "Comerová je úžasná, takže to, že ji vídáme více, ničemu neuškodí. Skvělá je ale i Ohová a působí špatně, že je tak moc upozaděna. Určitě se dal najít nějaký způsob, jak oběma hlavním postavám poskytnout stejný čas, aby se o své místo na výsluní podělily," polemizuje SlashFilm.

Tón celého seriálu je pak prý mnohem brutálnější a násilnější. Server Decider například píše "o skutečně strašném zabíjení, děsivě krutých činech a některých opravdu šokujících smrtích". Na Den of Geek si zase pochvalují návrat ke kořenům v oblasti soundtracku, který je bohatý na písničky v cizích jazycích a má více odpovídat tomu, co se na obrazovce skutečně odehrává.

Líbánky skončily

Celkově pak panuje konsensus, že seriál už se po stránce toho, co mohl nabídnout, tak trochu vyčerpal. "Svého času svěží a vzrušující, nyní se ale Na mušce stalo zestárlým a předvídatelným seriálem," píše kriticky The Independent.

"Pokud by existoval nějaký seriál, který by benefitoval z toho, že jde o limitovanou minisérii, tak by to bylo Na mušce," uvádí TV Guide. "Je to šťavnaté, zábavné, šokující a stylové jako vždy. Ale fáze líbánek skončila. Víme, že z dlouhodobého hlediska to oběma (postavám) nevyjde, a to samé platí i pro samotný seriál," zakončil Observer.

Na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes má třetí série Na mušce zatím hodnocení 85 procent s průměrnou známkou 7. Premiéru prvního dílu odvysílá BBC America v neděli 12. dubna. Českým divákům bude k dispozici o den později na HBO GO.