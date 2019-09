Na nože: Humorné a chytré obrození detektivního žánru

Když před dvěma lety natočil osmou epizodu Star Wars: Poslední z Jediů, tak fanoušky sci-fi franšízy příliš nepotěšil. Jak se ale zdá, Rian Johnson (Bratři Bloomovi, Looper) si získal pověst talentovaného režiséra zpět. Na filmovém festivalu v Torontu měl premiéru jeho detektivní snímek Na nože a reakce kritiků jsou nadšené. Jeden z nejzábavnějších filmů roku, shodují se.

Prvotřídní herecký ansámbl, silně komediální a především chytrý příběh, který bude diváka napínat až do posledních momentů. Detektivka a částečně i politická satira, jež vzdává hold Agatě Christie a zároveň svůj žánr osvěžuje. Na nože má zatím na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes impozantní skóre: všech 24 recenzí je pozitivních a průměrná známka dosahuje čísla 8,8/10.

V moderní detektivce, kde jsou všichni podezřelí z vraždy, si zahrála řada známých herců: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armasová, Jamie Lee Curtisová, Toni Colletteová, Michael Shannon či Christopher Plummer. A všichni se podle všeho ve svých rolích nesmírně baví, což dělá z hravého a chytrého scénáře pořádnou zábavu.

"Na nože se zrovna stal jedním z mých nejoblíbenějších filmů roku 2019. Rian Johnson se postaral o pořádnou bombu. Scénář je úžasný, herecké výkony fantastické. Bez problému bych se na to mohla dívat pořád dokola. Nejvíce září Daniel Craig jako detektiv Blanc. Tohle musíte vidět," tweetovala Wendy Lee Szanyová z Collideru.

"Na nože: Jsem ohromen. Jde o jeden z nejzábavnějších filmů posledních let. Je to legrační, nesmírně chytré a nabité skvělými hereckými výkony. Lidé to budou zbožňovat," napsal na twitter Chris Evangelista ze Slashfilm. Ve své pozdější devítkové recenzi dodal: "Johnsonův scénář má více otoček a zvratů než vůz na horské dráze. Na nože je jeden z nejzábavnějších filmů roku."

Kromě Craigova výkonu pak také hodně lidí chválilo Anu de Armasovou, která se shodou okolností příští rok objeví znovu po boku Craiga, neboť si má zahrát v nové bondovce patrně bondgirl. "Je překvapivou hvězdou, filmu," uznal Adam Chitwood z Collideru.

Na celosvětovou premiéru Na nože si musí diváci ještě dva měsíce počkat. Do českých kin zamíří snímek 28. listopadu.