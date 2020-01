Na nože: svižná, chytrá a hravá detektivka, co má styl

Nové kriminální komediální drama Na nože šlo do amerických kin už koncem listopadu a diváci tam zářili nadšením. U nás jsme si na film museli počkat do začátku nového roku, stálo to ovšem za to. Kontroverzní filmař Rian Johnson složil poctu Agatě Christie a žánru whodunit (kdo to udělal?) obecně.

Scenárista i režisér v jednom - Rian Johnson - je znám tím, že ve svých filmech rád přichází s nečekanými příběhovými kličkami a někdy až šokujícími zvraty. Diváka chce zkrátka vždycky nějakým způsobem přechytračit, vyvést ho z omylu ohledně toho, jak se bude děj vyvíjet. Zatímco se svými prvními filmy jako třeba Bratři Bloomovi nebo Looper v tomhle ohledu zabodoval, u fanoušků sci-fi franšízy Star Wars se svou osmou epizodou Poslední z Jediů silně narazil. Za své "revoluční" prvky sklidil hodně kritiky.

Jak se ale zdá, Johnsonově dlouhodobé reputaci to neuškodilo, neboť jeho detektivní novinka je v Americe hitem. Finančně se jí daří nad očekávání dobře, a pozornost navíc sklidila i třemi nominacemi na Zlatý glóbus. Není tedy divu, že server The Hollywood Reporter už přišel se zprávou, že studio Lionsgate chystá pokračování s hlavní postavou - svérázným soukromým detektivem Benoitem Blancem (Daniel Craig).

Herecké hvězdy v pozadí

Vyšetřovatel se vypraví do přepychového sídla bohaté rodiny, kde měl podle všeho spáchat sebevraždu Harlan Thrombey (Christopher Plummer), autor věhlasných detektivních příběhů. Skutečně ale šlo o sebevraždu, anebo hlavu multigenerační rodiny zavraždil někdo jí blízký? Detektiv po boku policistů postupně vyslýchá podezřelé a skládá dohromady spletitý příběh kolem záhadného úmrtí.

To ovšem není úplně snadné, vesměs všichni členové rodiny totiž mají nějaká svá tajemství, o něž se nechtějí podělit, a tak si vymýšlejí lži, čímž celý případ ještě více komplikují. Postupně se navíc samozřejmě ukazuje, že každý mohl mít ke spáchání vraždy motiv. Craig jakožto výjimečně chytrý a slavný detektiv s podivným jižanským akcentem (paralela s rovněž výstředním Herculem Poirotem) ale ví, kdo mu lže a kdo je klíčem k rozluštění záhady. Tím je nenápadná služka s dobrým srdcem Martha (Ana de Armasová). Nenechte se zmást trailery, to ona je společně s Craigem hlavní postavou příběhu. Hvězdná jména jako Chris Evans, Michael Shannon, Jamie Lee Curtisová či Toni Colletteová sice také dostanou prostor k vyniknutí, ale jejich čas na plátně je značně omezen.

Scénář vždy o půlkrok napřed

Vyprávění má svižné tempo. Prakticky pořád se něco děje. Nejlepší na tom však je, že divák si dokáže užívat film a zároveň sám vyšetřovat a přemýšlet nad celou záhadou. Johnson totiž předhazuje dostatek drobků, které si nějak pospojujeme, a zhruba tušíme, jak se věci mají. A pak zase zjistíme, že tak blízko vyřešení ve skutečnosti nejsme. Scénář je vždy o půl kroku napřed, což je ideální, neboť jsme do případu zcela vtaženi, současně v něm netápeme, stejně se ale dostavuje pocit překvapení.

Johnson si pohrává s žánry, a tak rozhodně nejde jen o jakousi zábavnější verzi detektivní epizody Hercula Poirota. Ve druhé polovině se snímek proměňuje v thriller nebo satirickou komedii. Objevuje se kritika socioekonomických nerovností: členové bohaté rodiny jsou vykreslováni jako sobečtí a hamižní pokrytci a projevují neustálou snahu manipulovat s těmi, nad nimiž mají v rámci svého společenského postavení navrch. Postava Any de Armasové je hromosvodem veškerých jejich špatných vlastností. Jde o obyčejnou osobní pečovatelku zemřelého, jež je ale také nelegální imigrantkou, což ji staví do nelehké pozice.

Kdo je fanouškem do detailu propracovaných detektivek, bude mu Johnsonův scénář určitě po chuti. Vyprávěcí styl vtahující do vyšetřování skloubený s gradujícím závěrem, humorem, o který se stará zejména Chris Evans, pohlednými kulisami a neméně působivým kostýmním designem dělá z Na nože po všech směrech kvalitní filmovou zábavu, již v kinech moc často nevídáme. Hollywood po nějaké době zase dokázal přijít s originálním příběhem, který bez problému osloví mainstreamové publikum, a přitom není jen novou verzí či pokračováním něčeho dříve úspěšného.