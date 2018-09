Naomi Wattsová slaví narozeniny. Které filmy jsou její nejlepší?

Dcera zvukového inženýra slavné hudební skupiny Pink Floyd nenásledovala svého otce do hudebního průmyslu a místo toho se vydala na hereckou dráhu. O to je ale nakonec slavnější. Naomi Wattsová dnes slaví padesátiny a při této příležitosti jsme vybrali šest našich nejoblíbenějších filmů s touhle okouzlující Britkou, která od 14 let vyrůstala v Austrálii.

Mulholland Drive (2001)

Režisér i scénárista v jednom - David Lynch (Městečko Twin Peaks) patří k nejkontroverznějším filmařům své doby. Nicméně byl to on, kdo dal v Hollywoodu jako první Wattsové velkou šanci.

Stalo se tak v divácky těžko srozumitelném, ale v očích kritiky velmi úspěšném mysteriózním thrilleru Mulholland Drive, kde se navzájem proplétá několik příběhů. Wattsová zde podala mistrovský výkon a od té doby už neměla o nabídky na další zajímavé filmové projekty nouzi.

Kruh (2002)

Dnes již kultovní horor, o kterém víte, že po přehrání videokazety jste odsouzeni k smrti... ale až za sedm dní. Černovlasá malá dívka, která vyleze ze studny a projde skrze vaši televizi, byla, je a dozajista ještě bude strašákem mnoha diváků.

Wattsová si zahrála hlavní roli reportérky, která se celé záhadě kolem videokazety snažila přijít na kloub. O tři roky později se objevila i ve druhém dílu, který už tolik úspěchů nesklidil. Mrazivé pocity z jedničky to ale nesmazalo.

21 gramů (2003)

O rok později se pod taktovkou věhlasného mexického režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárritua (REVENANT Zmrtvýchvstání, Birdman) spojila v krimidramatu s hereckými esy, jako jsou Sean Penn nebo Benicio Del Toro. A výsledek? První nominace na Oscara. Nutno podotknout, že naprosto zaslouženě.

King Kong (2005)

První dekáda 21. století byla rozhodně tím nejplodnějším obdobím kariéry Wattsové. To dosvědčil i blockbuster Petera Jacksona (Pán prstenů, Hobit), který ji obsadil do hlavní role po boku mytického King Konga. Absolutního krále divočiny uměla zkrotit jen drobná blondýnka, a tou byla samozřejmě Wattsová.

Funny Games USA (2007)

Poněkud méně známý, ale o to víc psychologicky strašidelný horor. Film je pro rodinku, která chce jen strávit víkend v luxusním sídle na venkově, velkým utrpením od začátku až do konce. Brutální ukázka toho, že lidskost rozhodně není v každém z nás...

Nic nás nerozdělí (2012)

Druhou nominaci na Oscara si sympatická herečka vysloužila za výkon v dramatu založeném na skutečné události. Byl to úder ničivé vlny tsunami, jež v roce 2004 smetla všechno živé i neživé.

Po boku Ewana McGregora si zpočátku filmu hraje na šťastnou matku, která se svou rodinou tráví spokojené Vánoce v tropickém ráji v Thajsku. Po tsunami je však všechno naruby a začíná jedna velká, marná (?) snaha o znovushledání.