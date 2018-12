Napínání fanoušků se vyplatilo. Trailer na Avengers 4 má rekord

Studio Marvel zase jednou zabodovalo na marketingovém poli. Strategie v podobě "věčného" čekání na dlouho slibovaný trailer na Avengers 4 se naplno vyplatila. Dvouapůlminutový teaser na Endgame totiž zhlédlo v prvních 24 hodinách rekordních 289 milionů lidí. Předchozí rekord držel poslední díl Avengers: Infinity War, který dosáhl na hranici 230 milionů.

"Těm nejlepším fanouškům na světě, děkujeme vám, že tu jste s námi od začátku až do konce a udělali jste z Avengers: Endgame nejsledovanější trailer v historii: 289 milionů zhlédnutí během prvních 24 hodin," poděkoval Marvel svým komiksovým příznivcům na twitteru.

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning til the endgame and making Marvel Studios' #AvengersEndgame the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/Fe0MA2Gfqy