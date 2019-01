Nejočekávanější filmy roku 2019: komiksovky či slavné návraty animáků

Filmový rok 2018 nabídl spoustu vydařených blockbusterů, které v kinech vydělávaly pořádný balík. Kupříkladu Avengers: Infinity War se stal čtvrtým nejvýdělečnějším snímkem historie, když pokořil magickou hranici dvou miliard dolarů. Na jaké velkofilmy, které přitáhnou do kinosálů spoustu diváků po celém světě, se můžeme těšit v novém roce?

Captain Marvel

Představení nové superhrdinky do už tak rozsáhlého týmu Avengers z komiksové dílny Marvelu. Captain Marvel, již ztvární oscarová herečka Brie Larsonová, má být dosud nejmocnější hrdinkou ze všech Avengers. Děj jejího příběhu se bude odehrávat v devadesátých letech a uvidíme v něm i staré známé jako například Nicka Furyho (Samuel L. Jackson). Ze známých jmen se v zatím tajemné roli Mar-Vella představí Jude Law. Snímek bude mít v kinech premiéru 7. března.

Avengers: Endgame

Epické zakončení jedné velké éry se nezadržitelně blíží. Následky činů hlavního padoucha Thanose (Josh Brolin) z posledního dílu Infinity War si nese celý svět. Avengers byli poraženi. Musí tak přijít na způsob, jak všechno zvrátit zpět. Další dvě miliardy visí jasně ve vzduchu. Režiséři - bratři Russoové - prozradili, že film bude mít stopáž kolem tří hodin. Premiéra je stanovena na 25. dubna.

Lví král

Když vtrhl animovaný Lví král v roce 1994 do kin, vyvolal ve svém žánru revoluci. Dojemný příběh o Simbovi patří dodnes k tomu nejdražšímu pokladu z bohaté sbírky pohádkového studia Disney. Režisér Jon Favreau (Iron Man, Kniha džunglí) nyní vrací tento příběh znovu na stříbrná plátna, tentokrát však v hrané podobě. Premiéru v kinech si Lví král odbude 18. července.

Toy Story 4: Příběh hraček

Už čtvrtý díl ikonického Příběhu hraček přinese studio Pixar, které právě tímto animovaným filmem v roce 1995 poprvé pořádně v Hollywoodu prorazilo, ve druhé polovině léta. O detailnějších informacích se toho zatím ví velmi málo, jisté jen je, že opět uvidíme všechny staré známé: Woodyho, kovbojku Jessie, Buzze Rakeťáka, pana a paní Brambůrkovi a další. Premiéra je stanovena na 8. srpna.

Once Upon a Time In Hollywood

Quentin Tarantino se po čtyřech letech vrací s novým filmem a pří výběru hereckého obsazení se nezdráhal oslovit prvotřídní hvězdy, jako jsou Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Příběh se bude odehrávat koncem šedesátých let v Los Angeles. V té době ve městě řádil vraždící gang nechvalně proslulého vraha Charlese Mansona. Jeho "kolegové z branže" tehdy stáli za vraždou manželky režiséra Romana Polanského Sharon Tateové. Tu si zahraje Margot Robbie. Snímek vstoupí oficiálně od kin stejně jako Toy Story 4, tedy 8. srpna.

To, kapitola 2

Před dvěma lety se jedno z nejznámějších literárních děl Stephena Kinga dočkalo filmového zpracování a sklidilo velké ovace jak od kritiků, tak i fanoušků. Druhá kapitola To láká na odvetu mezi zlou entitou v podobě klauna Pennywise (Bill Skarsgard) a již dospělou partou nebojácných dětí. V pokračování se objeví známá herecká jména: Jessica Chastainová v roli Beverly či James McAvoy v roli Billa. Premiéra tohoto hororu je stanovena 5. září.

Joker

Nový Joker na scéně. DC se ze všech sil snaží vyrovnat konkurenčnímu Marvelu a do role proslulého záporáka obsadil Joaquina Phoenixe. Jeho obsazení je trochu matoucí vzhledem k tomu, že Jokera už hraje Jared Leto. Příběh Phoenixova Jokera se ale bude odehrávat o několik let dříve než události v Sebevražedném oddílu, kde se Leto jako Joker objevil ve vedlejší roli. Šílený klaun vstoupí do kin 3. října.

Ledové království 2

Hitem příštích Vánoc bude návrat roztomilého sněhuláka Olafa a dvou princezen, Anny a Elsy. Děti si rozhodně přijdou na své a pokladny kin se jen budou plnit penězi. Jednička Ledového království vydělala v roce 2013 téměř 1,3 miliardy dolarů celosvětově. Trumfne dvojka půldruhé miliardy? To nám napoví první týdny od 21. listopadu, kdy by měl film vstoupit do kin.

Jumanji 2

Nečekaný úspěch si studio Sony připsalo na konci loňského roku, když v tváři v tvář osmé epizodě Star Wars vyhrálo díky Jumanji bitvu o přízeň diváků. Nápadité volné pokračování klasiky s Robinem Williamsem se okamžitě zařadilo mezi nejlepšího videoherní filmy historie. Dokáže dvojka naplnit vysoká očekávání? Do kin půjde opět v nepříliš výhodné datum: 12. prosince.

Star Wars: Epizoda IX

V nepříliš výhodné datum především proto, že se znovu střetne se Star Wars. Novou trilogii zakončí režisér J. J. Abrams, který ji sám před třemi lety nastartoval. A ten má po vlažné sedmičce s podtitulem Poslední z Jediů od Riana Johnsona, co napravovat. Detaily ohledně příběhu se přísně tají. Premiéra je zatím naplánovaná na 19. prosinec.