Nejočekávanější filmy roku 2020 natočily ženy

Jaké filmové blockbustery nás čekají v roce 2020? Společnost Fandango fungující jako největší zprostředkovatel lístků do kina v USA se ptala pravidelných diváků, na jaké snímky se těší nejvíce. Asi moc nepřekvapí, že v první desítce se nacházejí hned čtyři komiksové filmy. Ty navíc zabírají první tři místa v žebříčku.

Filmový rok 2020 bude ale z pohledu těch nejočekávanějších hitů, které by měly v kinech vydělat miliardy, přece jen trochu specifický a revoluční. Hned polovinu z první desítky totiž režírují ženy.

1. Wonder Woman 1984

Dlouho očekávané pokračování příběhu královny Amazonek zavítá do kin 4. června. Pro většinu diváků to je absolutní priorita. Po první Wonder Woman z roku 2017 jsou komiksoví fanoušci namlsáni a ve Warner Bros. doufají, že s druhým dílem nešlápli vedle.

Do režisérského křesla se znovu posadila Patty Jenkinsová, a jak už název napovídá, můžeme se těšit na časový skok. Zatímco první díl se odehrával za první světové války, nyní budeme uprostřed osmdesátých let. I přesto, že v prvním díle zemřel, se tak do role Trevora vrací Chris Pine. Hlavní padouchy si pak ve filmu zahrají Kristen Wiigová a Pedro Pascal.

2. Black Widow

Scarlett Johanssonová se s rolí Black Widow v Avengers: Endgame sice rozloučila heroickou smrtí, 30. dubna se ale vrátí ve svém samostatném snímku. Děj se bude nejspíš odehrávat ještě před událostmi Endgame a fanoušci spekulují, že nějakým způsobem dojde k pomyslnému předání žezla "pozice" Black Widow do rukou nové herečky Florence Pughové.

Snímek, který soudě podle traileru vypadá na akci velice bohatě, natočila v podstatě neznámá Cate Shortlandová.

3. Eternals

I třetí místo v žebříčku patří komiksovce a znovu té z produkce Marvelu. Eternals (neboli Eternálové) jsou věčná, neuvěřitelně mocná a víceméně božská stvoření. Film má být novou týmovkou po boku Avengers a Strážců Galaxie. Do kin zamíří až koncem roku, konkrétně 5. listopadu.

Režie se ujala teprve 37letá Číňanka Chloé Zhao a do hereckého obsazení se jí podařilo zlákat velice zajímavá jména jako například Angelinu Jolieovou, Richarda Maddena, Salmu Hayekovou nebo Kita Haringtona (Jon Snow ze Hry o trůny).

4. Mulan

Disney ještě zdaleka neskončil s hranými verzemi svých klasických animovaných pohádek a v příštím roce přijde na řadu nebojácná bojovnice Mulan bojující za respekt silně tradicionálního národa a hrdost svého nemocného otce.

I v tomto případě se režie ujala žena, a sice Novozélanďanka Niki Carová, která před 17 lety, v pouhých 35 letech, vyhrála diváckou cenu na festivalu v Sundance za snímek Pán velryb. Jestli se jí podařilo přenést kouzlo animované klasiky i do hrané verze, se dozvíme už poměrně brzy - 26. března.

5. Není čas zemřít

Jubilejní 25. bondovka bude památná, ale především novátorská v mnoha ohledech. Památná, protože s rolí agenta 007 se definitivně rozloučí Daniel Craig, a novátorská, neboť na scénáři spolupracuje Phoebe Waller-Bridgeová.

Velké pozdvižení navíc vzbudilo to, že herečka Lashana Lynchová má v příběhu vystupovat jako agentka s kódovým označením 007. Pravděpodobnou Bond Girl pak bude Ana de Armasová, hvězda detektivního dramatu Na nože. Není čas zemřít zamíří do kin 5. dubna. Režie se ujal Cary Joji Fukunaga (Temný případ).

Mezi dalšími pěti nejočekávanějšími snímky se z pohledu amerických diváků nachází Tiché místo 2 - pokračování originálního hororu, v němž hraje klíčovou roli v přežití postav být potichu a nevydat, pokud možno, ani hlásek. V hlavní roli se znovu objeví Emily Bluntová, film opět napsal a natočil její manžel John Krasinski.

Na sedmém místě následuje další komiksovka, a sice Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn). Osmá příčka náleží muzikálu Život v Heights a poslední dvě místa pak obsadil animovaný příběh z dílny studia Pixar Duše a pokračování slavné akční franšízy - Rychle a zběsile 9.