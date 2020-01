Někdejší "statečné srdce" nejde pro vulgarity daleko

Dle jeho rolí by se dalo soudit, že ví, po čem ženy touží, a na protivníka se nebojí ukázat zadek. Americký herec a režisér Mel Gibson za svou kariéru ztvárnil několik ikonických postav a natočil řadu úspěšných snímků, jež vyvolaly nemálo kontroverzí. Ačkoli se mu po profesní stránce daří, v osobním životě platí za bouřliváka, se kterým málokterá žena vydrží. Umělec s ocelově modrýma očima v pátek 3. ledna slaví své 64. narozeniny.



Narodil se v maloměstě ve státu New York, ale s rodiči se přestěhoval do Sydney v Austrálii, když mu bylo dvanáct let. A právě v Austrálii na sebe poprvé jako herec upozornil. Jeho první větší role byla v televizním seriálu The Sullivans. Naplno však prorazil v prvním díle dystopické trilogie Šílený Max režiséra George Millera v roce 1979. Mel Gibson zde ztvárnil titulního protagonistu Maxe, policistu, který chce pomstít smrt své rodiny. Příběh se odehrává v postapokalyptickém světě, kde řádí nebezpečné gangy v ozbrojených vozidlech. Film zůstává dodnes kultovní záležitostí hlavně díky výtvarnému vykreslení fikčního světa a skvěle natočeným automobilovým honičkám. Dystopická estetika Šíleného Maxe se zařadila k zásadním milníkům popkultury.



Hollywood



Peter Weir (Truman Show, Master & Commander) Gibsona začátkem osmdesátých let obsadil do filmů Galipoli a Rok nebezpečného života. Dalším zásadním zlomem v hercově kariéře, který z něho učinil hollywoodskou hvězdu, byla role Martina Riggse ve filmové sérii Smrtonosná zbraň. Tato akční komedie byla úspěšná hlavně díky chemii mezi dvěma hlavními hrdiny: sebedestruktivním Riggsem a zkušeným detektivem Murtaughem v podání Dannyho Glovera. Mel Gibson však nechtěl být pouze akčním hrdinou. V roce 1989 založil společnost Icon Production, aby pomohl vzniku shakespearovské adaptace Hamlet italského režiséra Franca Zeffirelliho, kde si zahrál titulní roli. Byl to jeden z prvních kroků Gibsona na jeho cestě k režisérským ambicím.

William Wallace, skotský vojevůdce z filmu Statečné srdce z roku 1995 je nejspíš Gibsonova nejikoničtější role. Šlo o Gibsonův druhý režijní počin, a i proto bylo poměrně překvapivé, když snímek získal dva hlavní Oscary z rukou americké Akademie filmového umění a věd.

Říká se, že Gibson je na place velký vtipálek. Při vážných scénách, kdy potřebuje jako režisér trochu uvolnit napětí, prý neváhá ukázat zadek nebo nasadit hercům červený klaunský nos. Helena Bonham Carterová, jeho herecká partnerka z Hamleta, o něm řekla: "Má velmi jednoduchý smysl pro humor, jsou to trochu záchodové vtipy, není zrovna sofistikovaný."

V roce 2002 se objevil v mysteriózním dramatu Znamení režiséra M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Vyvolený). V rámci Gibsonovy filmografie to byl jeho do té doby nejvýdělečnější titul. Během propagace Znamení se herec vyjádřil, že už nechce být filmovou hvězdou a že chce hrát pouze v případech, kdy je scénář naprosto výjimečný. To byl také důvod, proč se na nějakou dobu z branže trochu vytratil, tedy alespoň jako protagonista. O dva roky později totiž uvedl svůj další režisérský počin, Umučení Krista. Filmová adaptace utrpení a smrti Ježíše Krista byla velmi úspěšná v kinech, avšak kritika se v názorech různila. Šlo o poměrně nekompromisní produkci. Gibson film natočil výlučně v aramejském, latinském a hebrejském jazyce a původně chtěl film vydat bez titulků. Umučení Krista vyvolalo spoustu kontroverzí, hlavně kvůli antisemitismu a zobrazenému násilí.







Na tento spirituální a záměrně nemainstreamový vývoj v Gibsonově režijní kariéře navázal snímek Apocalypto, zasazený do šestnáctého století na konci éry mayské civilizace. Navzdory ne úplně atraktivnímu tématu se film dá označit z finančního hlediska za úspěšný a i kritici Apocalypto poměrně chválili.



Osobní život



Mel Gibson si v roce 1980 vzal svou dlouhodobou partnerku Robyn Denise Mooreovou, se kterou má šest dětí. Po šestadvaceti letech manželství se žena od Gibsona odstěhovala po opilém incidentu na pláži v Malibu. Rozvod trval několik let a Mooreová nakonec získala přes 400 milionů dolarů, což je jedna z nejvyšších částek v historii hollywoodských vyrovnání. Ještě před rozvodem se Gibson začal stýkat s ruskou pianistkou Oksanou Grigorievou. V roce 2009 se jim narodila dcera Lucia. Avšak tento vztah nevydržel poté ani půl roku. Jejich rozchod doprovázela obvinění o napadení, ke kterým se Gibson přiznal. Nepomohly k tomu ani uniklé audiozáznamy, kde Gibson své tehdejší partnerce vyhrožuje smrtí. Od roku 2014 má Gibson o pětatřicet let mladší přítelkyni Rosalindu Rossovou, která mu porodila jeho deváté dítě, syna Larse. V roce 2006 byl Gibson zastaven policistou za překročení rychlosti. Známý herec a režisér byl opilý a při zatýkání slovně napadl strážníka antisemitskými výroky: "Zasra** Židé... Židé jsou zodpovědní za všechny války světa. Vy jste Žid?" Za svá slova se později omluvil.



Navzdory všem kontroverzím byl v roce 2014 čestným hostem filmového festivalu v Karlových Varech, kde mu Jiří Bartoška předal ocenění za celoživotní přínos kinematografii. I v Los Angeles mu začali pomalu zase věřit. Objevil se v hlavní roli ve filmu Pan Bobr o alkoholikovi v depresích, který natočila jeho herecká kolegyně Jodie Fosterová. Sám Gibson se k režii vrátil válečným dramatem z druhé světové války Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Snímek sice nenavázal na nejúspěšnější Gibsonovy filmy, ale objevil se v nominacích na Oscara, kde dokonce získal dvě sošky v technických kategoriích. V roce 2018 se Gibson objevil v kriminálce Na špatné straně S. Craiga Zahlera, tento příběh zkorumpovaných policistů je pravděpodobně nejpozoruhodnějším filmem z jeho pozdní kariéry.

Zdá se však, že Mel zdaleka nekončí. Byl oznámen jako režisér remaku slavného westernu Sama Peckinpaha Divoká banda z roku 1969 a ve vývoji by mělo být i "pokračování" jeho nejúspěšnějšího projektu Umučení Krista, Vzkříšení.