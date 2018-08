Nová Mission: Impossible strká do kapsy všechny akční filmy

"Nezklamu vás. Nějak to vyřeším." Tom Cruise jako tajný agent Ethan Hunt mluví takhle ke svým parťákům prakticky v každém filmu Mission: Impossible a nejinak tomu je i v šestém díle s podtitulem Fallout. Cruise to opět dokázal, znovu se v akčních scénách překonával. Zní to až neuvěřitelně, vezmeme-li v potaz, jaké kaskadérské kousky nám už tahle série v minulých letech ukázala, ale je to opravdu tak.



Nemožnou misi Ethan Hun vždy nějak zvládl, teď ale hned na začátku filmu selhal a kvůli tomu jsou v ohrožení velká světová města. Hrozí zánik světa tak, jak ho známe. Zločinecká organizace touží po novém řádu a je na IMF, aby tomu zabránila.

Tentokrát se však Ethanovi hodlá plést do cesty více organizací v čele s agentem CIA Augustem Walkerem (Henry Cavill), který má na celou misi dohlížet. Kromě toho se znovu objeví i tvář známá z předchozího dílu, Ilsa Faustová (Rebecca Fergusonová). Může ji Ethan tentokrát plně věřit? Do hry se vrátí také padouch Solomon Lane (Sean Harris) nebo se na scéně ukáže nová postava, záhadná Bílá vdova (Vanessa Kirbyová).

Vše je tak zamotané, že se divák může snadno začít ztrácet v tom, kdo je vlastně ten dobrý a kdo ten špatný. Kdo neviděl pětku - Národ grázlů - může mít trochu problémy s pochopením, oč vlastně jde. Fallout na předchozí film totiž navazuje a znovu rozbíhá nezastavitelný kolotoč, v němž se neustále střídají časté zvraty, vždy dopředu uvažující Hunt i dechberoucí akční scény.

Nestárnoucí padesátník

Cruise je opravdový profesionál. Je neuvěřitelné, že všechny kaskadérské kousky zvládá sám. Do filmu dává vše a je to vidět. Jeho láska k této sérii musí diváka ohromit a až dojmout. V šestapadesáti letech běhá jako Usain Bolt, přes budovy skáče jako dvacetiletý mladík na vrcholu sil a v Paříži sviští na motorce v protisměru jako profesionální závodník. Uprostřed všech těch honiček se ale stihne na chvilku zastavit a řešit věci s "obyčejnými smrtelníky", což vede jak k humorným, tak i k vážnějším momentům. Christopher McQuarrie, režisér a scenárista v jednom, zkrátka dokáže své dílo šikovně kočírovat.

To platí hlavně o druhé polovině filmu, v té první bych si přece jen dovolil nějakou čtvrthodinku vypustit. Ovšem ne že by se divák v kině nudil, na to prostě není čas a ani dostatečný počet postav to jednoduše nedovolí. Kromě Hunta třeba exceluje postava Walkera: představitel Supermana Cavill je tu za nesmlouvavého drsňáka a role mu skvěle sedí.

Neméně dobře (už podruhé) na mě zapůsobila také britská agentka Ilsa Faustová. Už v Národu grázlů byla jakýmsi ženským ekvivalentem Ethana Hunta. Ve Falloutu sice nedostane až tak velký prostor v akčních scénách (Fergusonová během natáčení otěhotněla, a tak to museli vzít tvůrci v potaz), přesto znovu zanechává perfektní dojem a fanoušci jen mohou doufat, že se objeví i v následujících dílech. (Nejen) v akčním kombu toho s Huntem mohou jistě ještě hodně nabídnout.

Nejlepší část celé série

V průběhu filmu jsem si stále opakoval: ano, Cruise je znovu ve formě, znovu se jedná o prvotřídní špionážní, akční snímek. Ale možná přece jen malinko plynulejší pětka mě i díky kratší stopáži, povedenému padouchovi a zcela novému ženskému esu v rukávu (Fergusonová) bavila trochu víc. To by ovšem nesměla přijít poslední třetina filmu, kterou bez debat považujii za to nejlepší, co jsem doposud v celé 22leté sérii viděl.

Finále nabralo neuvěřitelnou gradaci. Každá minuta zvyšovala napětí, jež vedlo k nevyhnutelnému vyústění všech otazníků. A akce? Mohu vás ujistit, že v traileru jste viděli jen minimální zlomek z toho, co vše se odehrálo ve scéně s helikoptérami. Obzvlášť když sedíte v IMAXU, tak často zadržíte dech. Díky svému závěru nakonec šestka můj dojem poupravila a film tak řadím po boku pětky.

Je vůbec ještě prostor pro zlepšení?

Nyní se však naskýtá spousta otázek. Co dál? Má ještě McQuarrie této sérii co nabídnout? Nebylo by lepší skončit takhle na vrcholu se dvěma absolutně bezkonkurenčními filmy, které hravě strčí do kapsy všechny "akčňáky" posledních let? Je vůbec možné, aby šlo Fallout překonat a znovu se vytasit s něčím šokujícím? Anebo už to chce novou krev, která do série vnese čerstvý vítr?

I přesto jak impozantní a jedinečné ve svém žánru akční scény jsou, je možná načase Mission: Impossible posunout trochu jiným směrem. Cruise už nebude mladší a tohle byl zkrátka asi absolutní vrchol jeho možností.

Možná by proto nebylo úplně od věci se v příštích dílech zaměřit více na psychickou stránku Hunta, jenž se doteď pořád jen za něčím honil. Hlouběji si pohrát s jeho emocemi, na které při honičkách jednoduše dosud nikdy nezbyl čas.

Ano, Mission: Impossible stojí a padá především s akcí. A vždy to stojí za to. Nicméně neznamená to, že by se nemohl najít jakýsi vyvážený kompromis. Koneckonců už několikrát zmíněná Fergusonová jednoznačně ukázala, že ji akční scény nedělají problém, ba naopak. Kdyby ji tvůrci do dalších dílů ještě více zakomponovali a všechny "wow momenty" by nezůstávaly výhradně na Cruisovi, nemyslím si, že by se moc diváků zlobilo.