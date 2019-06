Nový Spider-Man je zábavným eurotripem a roztomilou love story

Velkolepý trhák Avengers: Endgame dostane menší znovuvydání s bonusovými záběry, mezitím ale do kin zamíří také nová marvelovka - Spider-Man: Daleko od domova. Její příběh zavede hlavního hrdinu do několika evropských metropolí včetně Prahy. Divákovi pak po emocionálně vypjatém Endgame přinese teenagerskou oddechovku, u které se během letních dní příjemně pobaví.

Spider-Man je pod pavoučí maskou taky jen obyčejný člověk a potřebuje si jednou za čas oddychnout. Jenomže úděl superhrdinství je povinností, již nelze ignorovat. Peter Parker (Tom Holland) touží jen po tom, strávit příjemný výlet v Evropě se svými spolužáky a vyznat své city k MJ (Zendaya).

Jeho plány však už od začátku berou zasvé, marně se snaží své povinností superhrdiny ignorovat. Nick Fury (Samuel L. Jackson) mu zkrátka jeho výlet se třídou zkomplikuje natolik, že se vždy přimíchá tam, kde je nebezpečí. Takzvaní elementálové jsou hrozbou, jež může zničit celou Zemi. Tvrdí to alespoň záhadný superhrdina Quentin Beck neboli Mysterio (Jake Gyllenhaal), který pochází z paralelního světa naší planety...

Obyčejný šestnáctiletý kluk

Film se hodně soustředí na postavu Petera, nikoliv Spider-Mana. V tomhle ohledu jde pořádně do hloubky, a to je moc dobře. Šestnáctiletý středoškolák chce po nedávné smrti svého "nevlastního otce" Iron Mana na nějaký čas zapomenout na to, že je Spider-Man, a chce se družit se svým kamarádem Nedem (Jacob Batalon) a dalšími spolužáky. Je zamilovaný, snaží se být romantický a zapůsobit na MJ. Je to zkrátka obyčejný, nesmírně bystrý, avšak stydlivý kluk, který řeší stejné problémy jako jeho vrstevníci, až na to, že zároveň pořád musí být Spider-Manem.

Jedná se tedy o jakýsi koktejl, v němž je smíchána jednak poctivá akční komiksovka, jednak teenagerská romantika (zcela nový element v rámci marvelovek), která rozhodně není otravná, ba naopak. Za to může především chemie mezi Hollandem a Zendayou. On je perfektním Peterem Parkerem, ona zase tou správně geekovsky potrhlou, neskutečně upřímnou dívkou, která z jinak obyčejné postavy, jež má jen plnit roli lásky superhrdiny, dělá velice zajímavý charakter. Jiskří to mezi nimi v Benátkách, v Londýně nebo i v Praze, potažmo Liberci. Evropské lokace celý příběh příjemně osvěžují a trochu tím mažou skutečnost, že film je příliš dlouhý. Na samotné Praze pak nejvíce pobaví krátké cameo moderátora zpráv ČT24 Michala Kubala.

Teenagerský nádech nového Spider-Mana dokreslují i další Peterovi spolužáci, kteří rovněž dostali překvapivě dost prostoru. Sice zde vesměs fungují jen jako obyčejné figurky, které tu a tam něco zkomplikují, ale jednotlivé charaktery mají z pohledu humoru co nabídnout, byť se asi najde dost lidí, kterým jednoduše puberťácké vtipy prostě nesednou. Nicméně především o humoru Spider-Man: Daleko od domova je. Hraje na mnohem uvolněnější a roztomilejší notu než Endgame, což se samozřejmě dalo čekat, přesto je to pořád vítaná změna. Nejvážnější postavou tak zůstává Mysterio. Komiksoví fanoušci samozřejmě tuší, co se z něj vyklube, my jen dodáme, že Gyllenhaal potvrdil svůj status áčkového herce a vymyšlený background této postavy považujeme za chytrý a mile překvapivý.

Významné potitulkové scény

Režisér Jon Watts, jenž dva roky zpátky natočil také první díl s podtitulem Homecoming, se rozhodl primárně zaměřit na samotné charaktery postav. Samotný příběh sice nějakým způsobem i díky zmíněným změnám lokací zaujme, ovšem jak už u marvelovek bývá zvykem, ničím výjimečným zase neoslní. Přesto párkrát dojme, ať už přímými, či nepřímými vzpomínkami na padlé z Endgame, ale především silně naznačí, jakým směrem by se mohla budoucnost základního příběhu marvelovek ubírat. Po skončení určitě z kina neodcházejte, následují totiž dvě potitulkové scény a obě působí jako pevná součást samotného filmu. Jedna má přímý vliv na pokračování děje Spider-Mana, ta druhá právě naťukává novou příběhovou možnost celého Marvel universa.

Spider-Man: Daleko od domova je trochu delší, příběhově párkrát překvapí, ale jinak nic inovativního nepřináší. Rovněž akční scény, byť digitálně perfektně zvládnuté, přílišnou kreativitou nesrší. To ale vůbec nevadí, protože film servíruje upřímný a zároveň odlehčený pohled do světa superhrdiny, který je ještě stále dítětem. Hlouběji prozkoumáme nitro stydlivého teenagera Petera Parkera, a to je společně se sympatickou romancí něco, čím se dosud filmy Marvelu nijak zvlášť nezabývaly. A Watts to zvládl bravurně.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA Akční/dobrodružný/sci-fi, USA, 2019, 130 min Režie: Jon Watts Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers Hrají: Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomeiová, Angourie Riceová, Hemky Madera, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Cobie Smuldersová, Martin Starr, Jon Favreau, Tony Revolori, Michael de Roos, Darren Lee Campbell, Antonín Mašek Hodnocení: 80 %

Snímek Spider-Man: Daleko od domova vstoupí do českých kin ve čtvrtek 4. července.