Objem natáčení v Česku se prý letos vrátí na úroveň před pandemií

Objem filmového natáčení se letos vrátí na úroveň roku 2019, tedy na úroveň před koronavirovou pandemií. Rok 2019 byl přitom pro český filmový průmysl zatím rekordní, díky systému filmových pobídek přiteklo do České republiky devět miliard korun zahraničních investic. Uvedl to ve čtvrtek v tiskové zprávě Státní fond kinematografie. Pro opětovný příliv zahraničních štábů by ale podle fondu bylo potřeba stejně jako v roce 2019 navýšit rozpočet systému pobídek z 800 milionů korun alespoň o dalších 500 milionů.

Objem loňských investic zatím fond kvůli situaci s pandemií nezná. Řada projektů ještě není vyúčtovaná, respektive po auditu. Navíc do rozpočtů citelně zasáhly náklady na hygienická opatření či testy, uvedl mluvčí fondu Jiří Vaněk.

Stát peníze na výplatu pobídek na 1,3 miliardy korun navýšil právě v roce 2019, kdy hrozilo, že se od České republiky odvrátí hollywoodská studia, která zde plánovala vyrábět rozsáhlé seriálové projekty. I v současné době se v Česku natáčejí nebo se připravují rozsáhlé projekty společností Netflix, Amazon, Lionsgate, NBC Universal, ZDF nebo Sky, mezi nimi i pokračování dvou dosud největších v ČR natáčených projektů Carnival Row s Orlando Bloomem a Wheel of Time s Rosamund Pikeovou.

"Zájem zahraničních producentů byl pouze přibrzděn, v současné chvíli opět evidujeme obrovskou poptávku po natáčení v České republice. Audiovizuální průmysl má velmi silnou schopnost adaptace a rychlého znovuoživení, takže by mohl být i perfektním nástrojem k nastartování zaměstnanosti a podnikání v době pokoronavirové," uvedla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie. Doplnila, že zhruba 60 procent z investic filmaři utratí za služby poskytované nefilmovými profesemi, malými a středními podniky.

Tendence nárůstu zejména seriálové tvorby pro streamovací platformy souvisí s rozvojem internetu jako distribučního kanálu zábavy, který vede od výrobce přímo k divákovi. Koronavirová krize tento vzrůst akcelerovala, lidé jsou v době lockdownů odkázáni s výjimkou poslechových aktivit a čtení na sledování televize a předplácení on-line vysílání.

Mezi rozsáhlé projekty , které se v České republice natáčely, točí nebo připravují, patří celovečerní film režiséra Marca Forstera White Bird: A Wonder Story (Lionsgate) s Gillian Andersonovou a Helen Mirrenovou vyprávějící příběh židovské dívky, kterou ukrývá rodina v okupované Francii. Vznikají také seriály, například adaptace slavného románu E. M. Remarqua Na západní frontě klid (Netflix) s Danielem Brühlem v režii Edwarda Bergera, třetí řada úspěšného amerického seriálu Hanna (Amazon, NBCUniversal), příběh z období studené války o lásce mezi dvěma špiony odehrávající se ve východním Berlíně, Moskvě a Paříži Operations Totems (Amazon, Gaumont).

Připravuje se adaptace románu Choderlose Laclose Nebezpečné známosti (Lionsgate), apokalyptický seriál Extinction (Sky) nebo celovečerní filmy Netflixu Kosmonaut z Čech, který je adaptací románu amerického spisovatele českého původu Jaroslava Kalfaře s Adamem Sandlerem, a The Gray Man, thriller z prostředí CIA v hlavních rolích s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem, nebo pohádka německé televize ZDF Trpaslík Nos.