Oscarům zase vévodí muži a bílí herci. Kdo nejvíce ostrouhal?

Nominacím na Oscary za uplynulý rok vévodí Joker (11), následuje Tenkrát v Hollywoodu, 1917 a Irčan (10). V několika kategoriích ale došlo na velká odmítnutí a všudypřítomnou nízkou diverzitu, kritizují média a uživatelé na sociálních sítích.

Před necelým týdnem se radoval ze Zlatého glóbu a všichni čekali, že by se nakonec mohl překvapivě ucházet i o Oscara, a vyfouknout tak zlatou soškou vynikajícímu Joaquinu Phoenixovi (Joker). Filmová akademie Tarona Egertona za jeho ztvárnění Eltona Johna v Rocketmanovi ale neocenila ani nominací.

Ve stejné kategorii se nedočkal také široce chválený Adam Sandler, jenž zazářil v Drahokamu. Film s jinak známým komediálním hercem vypustí Netflix 31. ledna. A nedočkali se ani fanoušci Willema Dafoea, který podal společně s Robertem Pattinsonem neuvěřitelně psychotický výkon v Majáku. Tvůrce filmu potěšila alespoň nominace za nejlepší kameru.

Podobně jako Egerton vystřízlivěla po vítězství na Zlatých glóbech také hvězda snímku The Farewell Awkwafina, která se nedostala mezi pětici nejlepších v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli. Ve vedlejší roli se pak rovněž zrodilo jedno překvapení, a sice absence Jennifer Lopezové, jež byla chválena za svůj výkon ve Zlatokopkách.

A ačkoliv se to očekávalo, neboť filmu se nedostalo tolik pozornosti, tak spousta fanoušků, ale i kritiků upozorňuje na to, že o nominaci byla okradena Lupita Nyong'ová za výkon v hororu My. Pro herečku budiž útěchou aspoň to, že v minulosti už Oscara jednou vyhrála za snímek 12 let v řetězech.

"Gratulujeme všem mužům"

V kategorii nejlepší režie se znovu neobjevila žádná žena, což jistě ještě bude mít značnou mediální dohru. Podle dosavadních ohlasů totiž patří snímek Malé ženy (česká premiéra 31. ledna) od Grety Gerwigové k tomu nejlepšímu v uplynulém roce.

Gerwigová sice dostala nominaci za nejlepší adaptovaný scénář a film se dočkal i dalších pěti nominací včetně nejlepších hereckých výkonu (Saoirse Ronanová, Florence Pughová), v prestižnější režijní kategorii ale dostali přednost muži, na což mimo jiné ironicky poukázala uvaděčka Issa Raeová, jež nominace četla.

Celkově začínají převládat hlasy, že letošní Oscary budou zase nejen silně mužské, ale také hodně "bílé". Ze zástupců černošských, asijských a dalších minoritních etnik se totiž v hereckých kategoriích prosadilo jen jedno jméno - Cynthia Erivová (Harriet).

SO FAR, NO DIVERSITY in acting nominations!! (Supporting Actor/Actress) - Scott Mantz (@MovieMantz) January 13, 2020

K nečekaným odmítnutím ale došlo i v jiných kategoriích. Animovaná divize studia Disney nebyla doceněna za pokračování své populární pohádky Ledové království 2 a mezi nejlepší dokumentární filmy se nedostal Apollo 11. Někteří jsou pak zklamáni, že žádného většího povšimnutí se nedočkal nejvýdělečnější film historie Avengers: Endgame. Závěr dekádu trvající éry 22 komiksových filmů z dílny Marvel Studios byl nominován pouze v kategorii nejlepší vizuální efekty. V tomhle ohledu byl lepší i Star Wars: Vzestup Skywalkera, který zabodoval i ve zvukových kategoriích.

Neopomenutý fenomén Parazit

I přes tato kontroverzní vynechání panuje s některými rozhodnutími akademiků všeobecná spokojenost. Lidé na sociálních sítích oceňují například to, že si Akademie povšimla, že tento rok patřil zejména dvěma herečkám: Scarlett Johanssonové a Florence Pughové. Obě obdržely své první nominace v životě, přičemž Johanssonová dokonce hned dvě (Manželská historie, Králíček Jojo).

Někteří se pak obávali, že na svůj jihokorejský původ doplatí jeden z vůbec nejlepších filmů loňského roku Parazit od respektovaného filmaře Pon Džun-ha. K naplnění tohoto scénáře však rozhodně nedošlo. Vítěz prestižního festivalu v Cannes obdržel hned šest nominací, a to prakticky ve všech velkých kategoriích: nejlepší film, režie, scénář, střih, výprava a samozřejmě i nejlepší zahraniční film.