Osm filmů z festivalu v Cannes zamíří do českých kin

Pět oceněných a tři další filmy ze 72. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Cannes uvede v českých kinech letos a příští rok společnost Film Europe. Pět filmů je z hlavní soutěžní sekce včetně držitelů ceny poroty a ceny za režii, tři snímky jsou z vedlejších sekcí. Premiéru bude mít většina snímků na festivalu Be2Can od 2. do 8. října a posléze postupně vstoupí do kin. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla mluvčí Film Europe Hedvika Petrželková.

Do kin přijde celovečerní debut režiséra Ladje Lya Bídníci (Les Misérables), který získal cenu poroty. Děj se odehrává v moderním pařížském předměstí Montfermeilu, kde se také odehrávali slavní Bídníci Victora Huga v roce 1862. Cenami ověšené duo bratrů Jeana-Pierra a Luca Dardannových získalo cenu za nejlepší režii pro svůj snímek Mladý Ahmed (Le Jeune Ahmed). Režiséři mají už dvě Zlaté palmy za filmy Rosetta (1999) a Dítě (2005).

Ukázka z filmu Bídníci:





V českých kinech diváci uvidí i koprodukční snímek, který získal zvláštní cenu poroty a zároveň cenu Fipresci, To musí být nebe (It Must Be Heaven) v režii Elia Suleimana. Jinou zvláštní cenu poroty sekce Un Certain Regard získal film Jana z Arku (Jeanne) od tvůrce Bruna Dumonta. Poslední oceněný film, který půjde do kin v Česku, je francouzsky mluvený snímek Bezstarostná dívka (Une fille facile) ze sekce Directors' Fortnight od režisérky Rebeccy Zlotowské.

Ukázka z filmu To musí být nebe:

Další, už neoceněné filmy, které budou moci čeští diváci navštívit, jsou Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry We Missed You) z Velké Británie od Kena Loache, francouzský snímek Slitování (Roubaix, une lumière) od Arnauda Desplechina a středometrážní Lux Aeterna od tvůrce Gaspara Noeho, který loni v Cannes představil podle organizátorů provokativní film Climax.

Ukázka z filmu Pardon, nezastihli jsme vás: