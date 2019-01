Osudy dětí z dětského domova představí film Pasažéři

Osudy čtyř dětí z dětského domova představí dokumentární snímek režisérky Jany Borškové Pasažéři. Film mapuje šest let života dětí po jejich odchodu z dětského domova v Letech u Dobřichovic a ukazuje, jak se jim dařilo začít samostatný život. Snímek Pasažéři se objeví od 15. ledna v českých kinech v rámci projektu Česká radost.

Filmu dal název divadelní soubor, ve kterém všechny děti hrály. "Objevila jsem je náhodou a to nejsilnější, co jsem si z jejich představení odnesla, byla jejich autenticita. Hráli kus, který si sami vymysleli: jaké to bude, až odejdou z dětského domova. Vlastně to nebyli herci. Hráli sami sebe," uvedla Boršková na novinářském promítání filmu.

"Původně jsem natáčela všech osm členů souboru. Postupem času jsem navázala hlubší vztah se čtyřmi z nich: s Pepou, jeho bráchou Milanem, s Bajdym a Palim. Trávila jsem s nimi spoustu času. A nic neinscenovala," doplnila.

Podle Borškové snímek upozorňuje na problémy, které mají kořeny v dětství hlavních hrdinů. "Film ukazuje, že důvody, proč se jim nedaří v některých oblastech života, jsou podobné. Zkrátka neměli rodinné zázemí, dostali se do dětského domova a neměli to, co potřebovali," řekla.

Film získal na loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava cenu studentské poroty. Pasažéry ocenila za "intimní vhled do světa přehlížených a opovrhovaných", který "vybízí nejen naši generaci k jejich začlenění". Režisérka přiznává, že jí snímek změnil život: "Přestala jsem lidi rozlišovat na bílé a Romy, bohaté a chudé, chytré a hloupé. Začala jsem je brát jako sobě rovné," uvedla.

Boršková vystudovala scenáristiku na pražské FAMU. S Českou televizí spolupracovala na tvorbě publicistických pořadů o cestování. Je autorkou scénářů k několika hraným filmům. Roku 2011 natočila intimní dokument Od višní do višní, který pojednává o tom, jak se její matka vyrovnávala s úmrtím svého manžela.

Čtyři filmy ze soutěžní sekce Česká radost Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se v lednu objeví v kinech po celé České republice. Vedle filmu Pasažéři to bude filmový dokument Iluze režisérky Kateřiny Turečkové o Maďarsku Viktora Orbána, snímek Máme na víc popisující prezidentskou kampaň Michala Horáčka a film Dobrý život sokola Bendy.