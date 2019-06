Panenka Chucky se vrací a bude znovu vraždit

Do kin se v nové filmové verzi vrátí jedna z legend hororového žánru, zabijácká panenka Chucky. Současná adaptace hororu Dětská hra přijde do českých kin 25. července. Kluk Andy dostane od mámy k narozeninám úchvatnou hračku, nejnovější výkřik technologií, panenku, která umí cokoliv. Už to není jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád. Zatím ale nikdo neví, že dokáže i zabíjet, že vraždí moc ráda a navíc s vynalézavostí těch největších psychopatů. Přišel čas si trochu pohrát.

Fanoušci hororů už to ví dlouho. Na plátna kin se vrací maniakální vraždící panenka Chucky, ikonická postava, filmová legenda a člen popkulturní Ligy mistrů, kterou s ním hraje Terminátor, Rambo, Jason, Freddy Kruger, Darth Vader a jen pár dalších. K novému životu přivedli Chuckyho producenti superúspěšného hororu TO, stvořili ho pro novou generaci diváků v současném kontextu všudypřítomných technologií a dali mu hlas Marka Hamilla.

Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku, která překračuje všechny představy a fantazie. Nejnovější výkřik technologií, funkcemi a možnostmi nabušená panenka, která umí cokoliv. Je roztomilá jako obrázek a dětem přináší jenom nadšení a štěstí. Andymu a jeho mamince ale přinese jeho nová panenka ještě něco navíc . . . hrůzu, děs a strach o život. Nikdo totiž netuší, že tahle panenka je zlá jako všechna pekla světa, že dokáže zabíjet, že vraždí moc ráda a navíc s vynalézavostí těch největších psychopatů.

Andy i jeho máma Chuckyho opravdovou podstatu brzy poznají, pomoci se ale nedočkají. Takovéhle pravdě totiž nikdo nevěří. A pokud uvěří, tak nepřežije, aby ji mohl potvrdit. Jako třeba soused, jehož záhadně přejela vlastní sekačka na trávu . . . Dobrou noc, Andy.

Dětská hra má stejné ambice jako nedávno oživené ikony hororu klaun Pennywise v TO a úspěšný návrat Michaela Myerse v podzimním hitu Halloween.