Parazit: černá tragikomedie par excellence

Jihokorejský režisér Pon Džun-ho už je nějaký ten pátek považován za jednoho z nejtalentovanějších filmařů mimo Hollywood. Jeho tvorba je charakteristická tím, že ve filmech mísí několik žánrů a vždy satirickým způsobem upozorňuje na nedostatky a chyby ve společnosti. Nejinak tomu je i u jeho sedmého celovečerního snímku Parazit, s nímž dobyl prestižní festival v Cannes. Nemusíme být hyperboličtí a s klidem můžeme prohlásit, že jde o jeden z nejlepších filmů roku.

Pon Džun-ho je mezi svými kolegy z branže nesmírně populární. Například sám Quentin Tarantino ho obdivuje natolik, že ho označil za "Stevena Spielberga v jeho nejlepších letech". Už svým debutem Pes, který štěká, nekouše (2000), vzbudil pozornost i za hranicemi Jižní Koreje. Pečeť vraha (2003) ho pak definitivně posunula mezi nejzajímavější filmaře mimo Hollywood.

Až nyní s Parazitem se mu však dostává těch úplně největších poct. V Cannes porazil třeba právě i Tarantina a jeho Tenkrát v Hollywoodu. V Torontu skončil třetí za Jojo Rabbit a Marriage Story. A aby toho nebylo málo, tak se hlasitě mluví o tom, že na Oscarech bude snímek nominován nejen za nejlepší zahraniční film, ale rovnou i v hlavní kategorii stejně jako Roma od Alfonsa Cuaróna minulý rok.

Parazit je žánrově těžce zařaditelný. Sám Džun-ho ho charakterizuje jako rodinnou tragikomedii. Každopádně snímek sleduje příběh chudé čtyřčlenné rodiny, která bydlí v zatuchlém suterénu. Otec ani matka nemají práci a jejich dětem se nepodařilo dostat na vysokou školu. I když se pohybují na okraji společnosti, rozhodně jde o mazanou, vychytralou rodinku, která se umí chytit své šance. Ta přijde, když se jim s pomocí synova kamaráda podaří infiltrovat do bohaté rodiny.

Koexistence dvou zcela odlišných světů a "parazitování" jedné strany na té druhé zachycuje film především po černohumorné stránce. Z bohaté paní domácí dělá Džun-ho hodnou, avšak nesmírně naivní bytost, již chudí vychytralci snadno převezou. Potomstvo chudé rodiny, bratr a sestra, jsou naopak sehranou dvojkou, jež svým důvtipem poukazuje na to, že ne vždy platí jednoduchá rovnice bohatý = chytrý, vzdělaný a opačně. Díky vrstevnatým charakterům a neustále zachycujícímu rozdílu dvou společenských tříd prostřednictvím jejich přirozeného prostředí nastavuje režisér společnosti nelichotivé zrcadlo, jehož konkrétní podoba rezonuje zejména na domácí scéně, vztáhnout se ale dá bez problémů i na západní společnost.

Unikátní žánrový koktejl

Nejvíce však snímek zaujme svou žánrovou rozmanitostí. Prolínání mezi nimi vůbec nepoškozuje formu ani tempo filmu, naopak tomu dodává punc originality. Zatímco v první polovině se jedná prakticky o ryzí černou komedii, tak pak se během jednoho okamžiku přepne na hutný thriller, při jehož sledování stoupá divákova nedočkavost a napětí do závratných výšin. Nakonec se to všechno semele ve vážné sociální drama s lehce hororovými prvky, které nutí popřemýšlet nad dnešní polarizovanou společností. Film si navíc nebere servítky a jisté věci ukazuje docela bez obalu. Důraz kladený na kontrast zcela rozdílných sociálních podmínek pak vystihuje několika vtipnými scénami.

Scénář nabízí kromě svého odvážného a originálního zpracování několik naprosto nečekaných zvratů. Džun-ho si pohrává se svými košatými postavami i s diváky zároveň. Mix různých žánrů a jejich vzájemné, a především dokonalé sladění je jednoduše pozoruhodným, v Hollywoodu jinak prakticky neviditelným, počinem. Jen málo režisérů si troufne se svým dílem udělat to, co padesátiletý Jihokorejec. Ještě menšímu počtu z nich se to pak opravdu povede.

Parazit v sobě mísí černou zábavu i vážnost poctivého sociálního dramatu, které vybízí k naprosto relevantním otázkám mířícím na současnou společnost. Na nerovnost mezi třídami poukazuje Džun-ho jak komediálně, tak i tragicky. Bohaté postavy, nečekané chvilky napětí, chytré zápletky, plynulé tempo a unikátnost scénáře v podobě neuvěřitelně dobře sladěného žánrového koktejlu dělají z filmu neskutečně komplexní kousek, jenž je už od své květnové premiéry v Cannes právem oslavován.

PARAZIT Drama/komedie/thriller, Jižní Korea, 2019, 132 min Režie: Pon Džun-ho Scénář: Pon Džun-ho, Jin Won Han Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Joová, Hye-jin Jangová, Woo-shik Choi, So-dam Parková, Myeong-hoon Park, Seung-min Hyeonová, Keun-rok Park, Seo-joon Park, Jeong-eun Lee, Hye-ri Yoonová Hodnocení: 90 %

Snímek Parazit vstoupí do českých kin ve čtvrtek 3. října.