Paula Hogana proslavila role drsňáka Krokodýla Dundeeho.

Australského herce Paula Hogana, který se narodil 8. října 1939, proslavila role drsného zálesáka zvaného Krokodýl Dundee, kterou ztvárnil ve třech celovečerních filmech. První z nich přišel do kin v roce 1986 a z Hogana rázem udělal celosvětovou hvězdu, kromě diváků jeho výkon ocenila i kritika. V rodné Austrálii ho přitom dobře znali už od začátku 70. let, popularitu získal díky vlastní televizní show.

Předtím, než uspěl v showbyznysu, vystřídal Paul Hogan řadu zaměstnání - řídil náklaďák, pracoval jako plavčík a předtím, než se díky talentové show New Faces (Nové tváře) dostal na obrazovku, byl údržbářem na slavném sydneyském mostě Harbour Bridge. Další změnu v jeho kariéře přinesl příběh inspirovaný osudy zálesáka Rodneyho Ansella, který přežil několik měsíců v nehostinné buši. Díky němu Hogan, který se podílel i na scénáři, prorazil i v Hollywoodu.

První díl Krokodýla Dundeeho mu vynesl nejen slušné peníze, ale Zlatý globus za komediální roli a dokonce nominaci na Oscara za scénář. Při natáčení se navíc zakoukal do představitelky hlavní ženské role Lindy Kozlowské, kvůli které se (už podruhé) rozvedl s manželkou Noelene, matkou jeho pěti dětí. Americkou herečku si vzal po drsném rozvodu, označovaném za jeden z nejhorších svého druhu v Austrálii, v roce 1990. O devět let později se jim narodil syn Chance.

Do konce 80. let natočil Hogan druhý díl Dundeeho a postavě chtěl dát sbohem, neúspěch jeho dalších hereckých pokusů ho ale nakonec přiměl se ještě jednou vrátit k osvědčenému hrdinovi. Krokodýl Dundee v Los Angeles (2001) ovšem zklamal i většinu fanoušků. Po něm Hogan natočil ještě dva filmy v rodné Austrálii a nakonec se stáhl do ústraní. V bulváru se v posledních letech objevil hlavně v souvislosti s rozvodem s Kozlowskou nebo kvůli sporu o daně s australskými úřady.