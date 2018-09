Pavel Nový slaví sedmdesátiny, proslavila ho role Jana Palyzy

I v zimě nosí kraťasy, má rád sport a v životě se živil jako šofér, číšník, zedník nebo traťový dělník. Herec Pavel Nový je živel k nepřehlédnutí. V divadle i ve filmu si zahrál řadu rolí, v mysli diváků byl dlouho jako hrázný Jan Palyza v seriálu Velké sedlo nebo jako Pepa Bednář v komedii S tebou mě baví svět. Jeho filmografie ale čítá kolem stovky filmů. Letos obdržel jako nejlepší herec v hlavní roli Českého lva za otužilce Broňu ve snímku Bába z ledu. Život Novému, který 5. září oslaví sedmdesátiny, však ukázal i svou odvrácenou tvář. Populární herec se před lety úspěšně s bojovností sobě vlastní vypořádal s následky zákeřné západonilské horečky, která ho málem připravila o život.

S divadlem začínal Nový, který je od roku 1989 členem pražské Ypsilonky, v roce 1959 v Příbrami. Poté si odskočil do Karlových Varů, aby se opět vrátil do Příbrami, odkud ale odešel v roce 1988 dělat traťového dělníka. "Chtěl jsem se vyhnout zbytečnému průšvihu, protože tehdy v tomhle divadle (v Příbrami) vládli takzvaní Trapl Boys, lidé kolem Vojtěcha Trapla, kterého bych označil za Michelangela socialistické kultury. On byl scenáristou, autorem několika spartakiád, režisérem, básníkem, divadelním autorem, velkým přítelem Milouše Jakeše a tak dále," vysvětlil svůj překvapivý přechod z divadla na dráhu.

Tak moc radikální změna to ale pro Nového nebyla: "Takových, řekněme, excesů jsem v životě měl několik. Kromě herecké kariéry jsem se živil jako šofér, číšník, zedník, traťový dělník, dřevorubec a jsem skoro vyučený kuchař."

V roce 1989 nastoupil do Ypsilonky, kde hrál v inscenacích Bůh, Othello, Žert, satira, ironie a hlubší význam, Mozart v Praze, Tři mušketýři jdou, Pygmalión nebo Vinobraní v Ypsilonce. Nyní účinkuje ve Svaté rodině nebo Pánské šatně. Nový je ale i úspěšným filmovým a televizním hercem. Vůbec poprvé se ve filmu objevil na začátku 60. let už ve 13 letech ve snímku Kuřata na cestách, dětském filmu Václava Vorlíčka. Další role se dostavila v roce 1969 v Baladě pro banditu. Tvůrci filmového zpracování slavného divadelního představení si Nového vybrali pro roli četníka Kubeše. A ještě týž rok si ho vyhlédl Juraj Jakubisko do snímku Postav dom, zasaď strom. "Protože to byl jeho první film po devítiletém zákazu, všichni se na to přišli podívat. Díky tomu jsem se stal poměrně známým," vzpomínal.

Postava, které se už nikdy nezbaví, je ale hrázný Jan Palyza v seriálu Jaroslava Dietla Velké sedlo a popularitu mu přinesl i Pepa Bednář z české veselohry století S tebou mě baví svět. Během své kariéry vytvořil několik desítek filmových rolí, výraznou stopu v jeho filmografii posledních let zanechala například spolupráce s režisérem Janem Švankmajerem na filmech Spiklenci slasti, Otesánek a Šílení.

Nového také mohli diváci sledovat v seriálech Zdivočelá země, Poslední sezona nebo Ordinace v růžové zahradě. V 90. letech se rovněž prosadil jako osobitý moderátor televizního pořadu Sportžurnál, na který nedá dodnes dopustit. Ke sportu měl vždycky blízko. "Snažím se držet v kondici, rád sportuju. Rád hraju hokej, jezdím na kole, občas si zahraju fotbal. I když zrovna poměry v českém fotbale mě děsí," řekl před lety. Herecký koncert předvedl jako otužilce Broňa ve filmu Bohdana Slámy Bába z ledu, jehož tvůrci letos převzali šest Českých lvů, včetně režie a hereckých kategorií.

Nový se narodil v Plzni, je ženatý, má dcery Terezu a Kateřinu a je již dědečkem. V roce 2007 se nakazil na Kypru západonilskou horečkou a několik měsíců strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se učil chodit. "Měl jsem otok na mozku a přerušily se mi skoro všechny pohybové funkce," popsal tehdy okolnosti, proč byl odkázán na invalidní vozík.