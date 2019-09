Phoenix nechtěl točit komiksovku, odhalil režisér Jokera

Z festivalu v Benátkách si odnesl Zlatého lva a rázem se stal jedním z adeptů na Oscary, především pak v kategorii nejlepší herec. Film režiséra Todda Phillipse Joker vstoupí do kin začátkem října a divácká očekávání jsou po festivalových úspěších obrovská. Všichni, kdo už film viděli, chválí výkon Joaquina Phoenixe. Spolupráce s ním přitom nebyla vůbec jednoduchá. Prozradil to sám Phillips v rozhovoru pro New York Times.

Ačkoliv se spekulovalo, že Jokera si měl původně zahrát Leonardo DiCaprio, Phillips trvá na svém. Tvrdí, že už při psaní scénáře měl vytipovaného pouze jediného herce: Phoenixe. Nicméně přesvědčit ho, aby roli ikonického padoucha přijal, nebylo vůbec jednoduché.

"Neměl zájem navléct se do kostýmu a natočit jakýkoliv komiksový film. Není to něco, co by měl ve svém pětiletém plánu, i když si myslím, že žádný takový ani nemá. Celou dobu jsem čekal, až konečně řekne: 'Dobře, jdu do toho.' A on to nikdy neudělal," prozradil Phillips. Phoenixovi se ve filmu příčil prakticky jakýkoliv odkaz na komiksový původ postavy.

"Joaquin nerad vyslovoval jméno Thomase Waynea (otec Batmana, pozn. redakce). Bylo by pro něj lehčí, kdyby se film jmenoval Arthur (Arthur Fleck je pravé jméno Jokera, pozn. redakce) a s podobnými věcmi (komiks) by neměl nic společného," řekl režisér dosud spíše komediálních snímků jako Pařba ve Vegas nebo Borat.

Spor nastal také ohledně toho, jak by měl Arthur vypadat. Zatímco Phoenix si přál, aby byla jeho postava mohutná a silná, tak Phillips byl opačného názoru a chtěl, aby byl Joker znatelně hubený. K tomu se třikrát na Oscara nominovaný herec příliš neměl, neboť už to v minulosti podstoupil. "Je to strašný způsob žití. Myslím si, že Arthur by měl být silný. A Todd na to: 'Podle mě bys měl být hodně hubeným člověkem,' " odhalil Phoenix v rozhovoru pro NY Times.

Režisérovi nakonec ustoupil a kvůli roli zhubl 23 kilogramů. Na festivalech v Benátkách a Torontu pak za svůj výkon ve filmu sklidil masivní ovace. Spousta kritiků oceňuje především jeho fyzické hraní a rovněž na ně zapůsobil fakt, že postava Arthura je víceméně v každé scéně, takže film stojí a padá čistě na jeho herectví.

V minulosti získal (posmrtně) Oscara za ztvárnění Jokera Heath Ledger ve snímku Christophera Nolana Temný rytíř. Nyní se hlasitě mluví o tom, že by si pro zlatou sošku mohl dojít Phoenix. Snímek zamíří do českých kin ve čtvrtek 3. října.