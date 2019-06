Pití piva a joint. Jordánský seriál vyvolal pohoršení

Jordánští teenageři na školním výletě do skalního města Petra se v noci vykradou ven, aby mohli pít pivo, kouřit marihuanu a povídat si u ohně. Jedna dívka přitom požádá svého rozvášněného přítele, aby na ni nenaléhal. Pětidílná série Džin je prvním původním arabským seriálem od amerického placeného poskytovatele seriálů a filmů Netflix a na globální poměry není nijak zvlášť provokativní. V Jordánsku, kde měl seriál minulý týden premiéru, ale mnohé pohoršil, píše agentura AP.

Někteří uživatelé na twitteru sérii označili za pornografickou. Řada jordánských ministrů se dušovala, že zajistí cenzuru. Generální prokurátor požádal jordánské oddělení proti zločinům na internetu, aby Netflix okamžitě vyzvalo ke stažení seriálu. Velký muftí dílo nazval morálním úpadkem a poslanci kvůli záležitosti svolali mimořádnou schůzi.

Ačkoliv jordánská vláda výhrůžky zatím nenaplnila, pozdvižení kolem seriálu otřáslo základy sebechápání Jordánska jako ostrova tolerance v nestabilním regionu. Reakce na seriál odráží kulturní mezery mezi se Západem spřízněnou jordánskou vládnoucí elitou a konzervativní muslimskou veřejností, jejíž značná část považuje konzumaci alkoholu, kouření marihuany či polibky před sňatkem za zakázané a od televizní produkce očekává, že bude tyto morální hodnoty respektovat.

"Jordánsko si o sobě rádo myslí, že je na míle vzdáleno dalším arabským zemím," uvedl jordánský mediální analytik Saíd Hattar. "Pravdou však je, že ačkoliv sociální sítě zaplavují mileniály moderním obsahem, naše tradiční hodnoty a morální zásady se nezměnily," doplnil.

Thriller Džin se točí kolem studentů soukromé střední školy v jordánské metropoli Ammánu. Na začátku seriálu se studenti vydají do pouště, kde starodávní démoni páchají podivné a děsivé věci.

Seriál, jehož herecké obsazení je plně jordánské, před premiérou mnozí napjatě očekávali a byli pyšní na to, že dílo libanonského režiséra a jordánského scenáristy bude prvním arabským originálem od Netflixu. Tvůrci seriálu uvedli, že chtějí poskytnout obraz arabské mládeže osvobozený od hollywoodských stereotypů a upozornit globální publikum na rodící se jordánskou televizní produkci.

Jako nejbližší arabský spojenec USA je Jordánsko jedním z největších příjemců americké pomoci. Kosmopolitní pověst královské rodiny ale zcela neodráží jordánská společnost. Téměř ihned po premiéře se části pilotního dílu staly na sociálních sítích terčem ostré kritiky. Stížnosti se různily. Některým vadilo, že herci klejí v jordánském dialektu, co ale rozhořčilo většinu byl polibek.

"Nikdy nedovolím svým dětem na to koukat... Jde to proti našim morálním zásadám, naší společnosti, našemu náboženství, jde to proti všemu," uvedla dvaačtyřicetiletá matka z Ammánu.

Ačkoliv se v jordánské televizi objevují podle mediálního analytika Hattara mnohem skandálnější americké seriály, nikdy neviděl, že by jordánský herec líbal na obrazovce jordánskou herečku. "Většina země žije v táborech a zemědělských oblastech a řídí se pravidly patriarchální společnosti. Takové veřejné projevy neschvalují," uvedl analytik.

Jordánská královská filmová komise, která producentům Džina dala povolení natáčet, se zřekla odpovědnosti a uvedla, že kontroverze kolem seriálu je výsledkem "odlišných názorů, které odrážejí různorodost jordánské společnosti". Jordánské ministerstvo turismu, které původně seriál považovalo za propagaci Petry, později uvedlo, že seriál porušuje národní a islámské hodnoty.

Progresivní obhájci seriálu se na internetu pustili do boje. Novinář Dáud Kuttab argumentoval například tím, že službu Netflix si platí asi jedno procento Jordánců, takže "tvrzení, že (seriál) ohrožuje morálku ve společnosti je přehnané". Jordánská televizní kritička Maia Malásová uvedla, že seriál zkoumá mladou lásku, navzdory tomu, že jordánská kinematografie má dlouhou historii autocenzury.

"Chápeme, že to někteří diváci mohou považovat za provokativní, domníváme se však, že to bude s teenagery na Blízkém východě a ve světě rezonovat," uvedla společnost Netflix na žádost agentury AP o komentář.

Dosud byly útoky na seriál Džin pouze slovní, ačkoliv jordánský generální prokurátor a ministerstvo informací pohrozili cenzurou. Jaký postup vláda zvolí, zatím není jasné.

"Je velmi nepravděpodobné, že se to nakonec rozhodnou cenzurovat," myslí si mediální analytik Hattar. "Je to známá strategie. Ty nejsilnější hlasy volají po tvrdém trestu a vláda musí vypadat, že na to reaguje," dodal. Stažení obsahu z Netflixu se děje jen zřídka, firma však uvedla, že žádosti úřadů plní, uzavírá AP.