Pixar: továrna na filmové hrdiny

Díky slavnému americkému filmovému studiu Pixar ožívají na plátnech kin animované postavičky, které zbožňují děti i dospělí. Nemo, superhrdinská rodina Úžasňákovi, Příšerky s.r.o. a mnoho dalších hrdinů celovečerních filmů, které nás umí rozesmát a my tak všechny příběhy prožíváme společně s nimi. Víte, jaká postavička zazářila díky studiu Pixar v celovečerním filmu poprvé? Který film zvedl zájem o akvarijní rybky? A kdo stvořil Remyho z filmu Ratatouille?

První hrdinové: kovboj Woody, Buzz Rakeťák a Pan Brambůrek

Prvním celovečerním filmem, kterým v roce 1995 Pixar ohromil své diváky i filmové kritiky, byl Toy Story: Příběh hraček. Byl to vůbec první celovečerní snímek, který byl vyrobený kompletně pomocí počítačové animace. Příběh nás zavede do světa hraček, které ožívají v momentě, kdy zůstanou v pokoji samy. Hlavní slovo má kovboj Woody, jeho vůdčí role se ale otřese v základech, když se mezi hračkami objeví nový narozeninový dárek: astronaut Buzz Rakeťák. Společně pak zažijí největší dobrodružství svého života. Inspirací pro vznik těchto postaviček byly hračky z dětství režiséra Johna Lassetera. Zajímavostí také je, že jméno rakeťáka Buzze bylo inspirováno skutečným astronautem Edwinem Buzzem Aldrinem.

Film byl nominován na Oscara hned ve třech kategoriích: hudba, původní píseň a scénář. Hlas hlavnímu hrdinovi Woodymu propůjčil herec Tom Hanks a Buzze mluví hlasem Tima Allena.

Hledá se animovaná hvězda: Nemo

Hledá se Nemo je animovaný film z dílny Disney/Pixar, který vplul do kin v roce 2003. Červenobílá rybička brázdící vody oceánu si získala přízeň mnoho diváků, stejně tak jeho ochranářský otec Marlin. Režisér Andrew Stanton ve vztahu Nema a Marlina zachytil sám sebe a vlastního syna. Uvědomil si, že o svého syna stará přehnaně úzkostlivě a v pixarovském filmu se tak vtělil do postavy Marlina. Předobrazem slavného Nema byl skutečný druh rybičky Klauna očkatého, o kterého byl následně v prodejnách s domácimi zvířaty enormní zájem. Děti jednoduše chtěly mít doma svého Nema v akváriu.

Michellinský kuchař: Remy

Ratatouille je vynikající francouzské jídlo, ale také neméně skvělý film od Pixaru plný filmových lahůdek. Pixar si vybral zrovna tuto zeleninovou dobrotu do názvu filmu, protože v ní zaznívá i anglické rat: tedy krysa, a právě krysák Remy je hlavním hrdinou filmu. U zrodu oscarového snímku stál český režisér Jan Pinkava, koncept o krysákovi, který se chtěl stát kuchařem v Paříži, je jeho nápadem, i když jej finálně dokončil režisér Brad Bird. Výsledná podoba Remyho se rýsovala postupně, přizvána byla i odbornice na hlodavce, která propůjčila štábu několik svých krys pro pozorování. Když se film připravoval, byl to skutečný gurmánský zážitek, kvůli filmu bylo vytvořeno 270 porcí jídla, ty byly následně vyfotografované a sloužili jako podklad pro animaci. A filmový štáb je pak samozřejmě snědl.

V Evropě zatím touto dobou putuje velkolepá výstava, mapující celkovou historii vyhlášeného animačního studia. Jde o oficiální výstavu Pixaru s názvem 30 let animace. V rámci expozice návštěvníci nahlédnou pod pokličku světové respektovaným tvůrcům, kteří stojí za slavným studiem. V tuto chvíli je výstava k vidění v italské metropoli Římě. Od února 2019 navštíví Prahu.