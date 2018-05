Po vzoru Bonda: Tom Hanks si chtěl zahrát v nových Star Wars

Star Wars je natolik významným popkulturním fenoménem, že má své fanoušky i mezi samotnými hvězdami Hollywoodu. Není tedy divu, že v kinech momentálně běžící snímek Solo: Star Wars Story přitáhl do svého obsazení známá jména jako Woody Harrelson nebo Emilia Clarke. Režisér filmu Ron Howard navíc prozradil, že se v příběhu o mladém Hanu Solovi chtěl objevit dokonce samotný Tom Hanks.

"Tom Hanks se zajímal o roli stormtroopera. Bylo by to skvělé. Ale zrovna byl na jiném natáčení, takže se k nám nemohl dostat. Nicméně LucasFilm odteď ví, že Tom Hanks má zájem, takže jsem si jistý, že jednou jim to vyjde," prozradil Howard v rozhovoru pro irský web JOE.

Takzvaná camea slavných herců v různých velkofilmech se stala v poslední době trendem. Právě u Star Wars jsme byli už svědky jednoho takového. V sedmé epizodě Síla se probouzí si rovněž stormtroopera zahrál představitel Jamese Bonda - Daniel Craig.

Stalo se tak v poměrně důležité scéně, kdy si hlavní postava nové trilogie Rey (Daisy Ridleyová) uvědomila, že dokáže využívat Sílu, a typickým trikem Jediů vnutila Craigově postavě myšlenku, že ji musí vysvobodit z pout, nechat jí v místnosti zbraň a odejít pryč.

I v osmé epizodě Poslední z Jediů se měly objevit britské celebrity. Své scény jako stormtroopeři natočili herec Tom Hardy (Temný rytíř povstal, Země bez zákona) a dokonce princové Harry a William. Při finální úpravě filmu ale byly jejich scény nakonec vystřiženy.

Nyní byl blízko camea i Hanks. Ten se možná Howardovi ozval i proto, že s režisérem v minulosti několik filmů už natočil. Konkrétně šlo o snímky Apollo 13, Žbluňk! a trilogii Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a Inferno.

Co se týče samotného filmu, tak Solo: Star Wars Story si i přes převážně pozitivní recenze kritiků nevede v kinech moc dobře a co do tržeb patří jednoznačně na samý chvost všech nových Star Wars filmů.