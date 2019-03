Praha oslaví 20. výročí Matrixu projekcí filmu s orchestrem

V pondělí 11. března 2019 bude mít v Kongresovém centru v Praze českou premiéru unikátní projekt Matrix Live - film in concert. Akce se zúčastní sám autor soundtracku, americký skladatel Don Davis, a pod jeho taktovkou film doprovodí 130 hudebníků. Akce je oficiální součástí oslav 20. výročí tohoto kultovního sci-fi filmu, který po svém uvedení do kin získal čtyři Oscary. Poslední vstupenky na Matrix Live jsou ještě k dostání na webu.

"Do Prahy se moc těším. Je to krásné město a mám rád české pivo," řekl skladatel Don Davis, který v minulosti spolupracoval s bratry (dnes sestrami) Wachowskými hned několikrát. Při koncertu Matrix Live se sejde na jednom pódiu přes 130 hudebníků z orchestru Praga Sinfonietta a Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Sólistou bude člen světoznámého chlapeckého sboru Boni pueri. "V Evropě to bude vůbec poprvé, co film Matrix doprovodí kromě orchestru také sbor. Pro nás je to výzva," dodal za organizátory Nikola Bojčev, umělecký ředitel festivalu Film Music Prague, která akci zaštítil.

Soundtrack filmu Matrix patří mezi revoluční a na živé provedení extrémně náročná díla. Za pozornost stojí velkolepé obsazení. Diváci uvidí celou řadu netradičních hudebních nástrojů, zejména dechových a bicích.

"Jsme velmi rádi, že jsme právě pro Matrix získali skvělé hudebníky z Praga Sinfonietty, která s obrovským úspěchem vystoupila při dvou vyprodaných koncertech Two Steps From Hell v Praze. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy zase pravidelně účinkuje při projekcích trilogie Pán prstenů v Evropě," doplnil Nikola Bojčev.

Koncert Matrix Live se uskuteční 11. března v koprodukci s německou společností European FilmPhilharmonic Institute a studia Warner Bros.