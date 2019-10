Pražská Lucerna nabízí přehlídku filmů Prague Spring Festival

V pražské Lucerně začíná nový mezinárodní filmový festival Prague Spring Festival. Hlavním důvodem pro jeho vznik byla snaha pořadatelů o rozšíření tradice udílení Cen Andreje Nikolaje Stankoviče za mimořádné zahraniční audiovizuální počiny, které nestojí v centru pozornosti nejširší veřejnosti. Festival potrvá do 20. října, kdy budou na slavnostním večeru předány ceny. Součástí festivalu jsou doprovodné prezentace, diskuse a besedy se zahraničními tvůrci a bohemisty.

Prague Spring Festival 2019 chce symbolicky připomenout 20. výročí Stankovičovy ceny, ale i 30. výročí revolučních událostí roku 1989, 50. výročí definitivního nástupu normalizace a likvidaci Pražského jara. Právě tento historicky významný reformní proces i jeho velký vliv na obdobné procesy v době normalizace je obsažen i v samotném názvu festivalu - Prague Spring Festival.

Bohemisté či filmoví kritici, kteří žijí a působí v zahraničí, ale přitom znají českou i vlastní národní kulturu a tradice, nominovali do soutěže devět filmů. V pátek budou moci diváci zhlédnout například český dokument Feral o písničkáři a disidentovi Charliem Soukupovi od režiséra Jiřího Holby. Další filmy jsou ze Slovenska, Polska, Rumunska či Maďarska.

Podrobný program je na www.praguespringfestival.cz. Vstup na festival je zdarma, pořadatelé nicméně upozorňují na omezenou kapacitu. Zpoplatněno je závěrečné vyhlášení, které je spojeno s koncertem tria Antonína Gondolána a festivalovou afterpárty.

Cena Andreje Stankoviče se udílí dvě desítky let a navazuje na tradici Cen samozvanců, které po tři roky uděloval básník a kritik Andrej Stankovič mimořádnému, avšak mainstreamovými filmovými médii většinou přehlíženému tvůrčímu počinu v kinematografii. Cenu za rok 2018 dostal in memoriam Miloš Fikejz, filmový publicista, encyklopedista a fotograf, který letos v lednu zemřel ve věku 59 let. S organizátory udílení cen jsou pořadatelé nového festivalu v kontaktu, ale nespolupracují spolu.