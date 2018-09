Pražské Kasárny Karlín se stanou dějištěm filmové podívané

Pražské Kasárny Karlín se v úterý 11. září stanou dějištěm promítání trojice dokumentárních snímků se surfovou a skejtovou tematikou, za kterými stojí režisér Martin Smékal. K vidění bude letošní novinka No Wave Back i dva starší snímky Choose Your Wave a Choose Your Way. Kromě strhující filmové podívané budou na programu i doprovodné aktivity.

Celá noc bude zasvěcená filmům mladého českého režiséra Martina Smékala, jehož doménou jsou dokumentární snímky o surfingu a skateboardingu. Jeho letošním počinem je film No Wave Back. Dokument zachycuje českého surfaře Matěje Nováka, který nepřestává lovit nové výzvy a jako první Čech proniknul do surfové disciplíny Big Wave, jež začíná na mohutných, minimálně šestimetrových vlnách a končí až těmi třicetimetrovými. Snímek se za jednou takovou, velmi vzácnou španělskou vlnou, vydává společně s Matějem.

Tématu surfingu se Martin Smékal věnoval už ve svém předchozím divácky velmi úspěšném filmu Choose Your Wave, který mapuje české surfaře po celém světě. Dokument byl velmi dobře hodnocen a dostal se i na zahraniční festivaly. Promítat se bude i snímek Choose Your Way: Skate's Life se skejtovou tematikou, který celou pomyslnou dokumentární triologii před lety odstartoval. Film vyhrál Prague Skate Film Festival a dařilo se mu i v zahraničí.

Součástí budou i další doprovodné aktivity. V rámci afterparty se návštěvníci mohou těšit na DJ set projektu Subject Lost, který má na svědomí soundtrack k filmu No Wave Back. Chybět nebudou ani soutěže o Vans ceny a merch No Wave Back.

Akce startuje v 18.00, vstupenky jsou k zakoupení přes GoOut. Více informací najdete na FB události.