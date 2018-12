Ralph Fiennes slaví narozeniny. Které filmy patří mezi jeho nejlepší?

V několika filmech proslul jako tvrdý záporák, ve skutečnosti je to velice schopný herec, který umí zahrát prakticky jakoukoliv roli. Dvojnásobný držitel nominace na Oscara a osmý bratranec prince Charlese, Ralph Fiennes, slaví dnes 56 let. Při této příležitosti jsme vybrali pětici filmů, které podle nás patří k tomu nejlepšímu, co ve své bohaté kariéře natočil.



Schindlerův seznam (1993)

Režisér Steven Spielberg natočil spoustu kultovních filmů, které se zapsaly zlatým písmem do světové kinematografie. Žádný z nich však neměl tak nemilosrdnou a krutou atmosféru jako Schindlerův seznam. Příběh člena NSDAP Oskara Schindlera (Liam Neeson) a jeho objevení lidskosti v době, kdy to bylo nejvíce třeba, je nesmírně silným snímkem, který právem vyhrál sedm Oscarů včetně toho největšího za Nejlepší film.

Ralph Fiennes zde hraje pravý protiklad Oskara. Jako nacistický přívrženec Amon Goeth si doslova libuje v holokaustu a jeho krutost nezná mezí. Za výkon ve vedlejší roli byl Fiennes poprvé nominován na Oscara, zlatou sošku mu ale nakonec vyfoukl Tommy Lee Jones (Uprchlík).

Nepohodlný (2005)

Další strhující drama, v němž tentokrát hraje Fiennes britského komisaře, který přišel o svou manželku (Rachel Weiszová), aktivistku pomáhající chudé Africe. Díky přístupu k diplomatickým tajemstvím začne odhalovat nejen podivné okolnosti okolo smrti své ženy, ale také zjistí, že všechno, do čeho byla zapletena, je mnohem více propojené a má to hlubší význam.

Kritika farmaceutických firem v ryzím provedení režiséra Fernanda Meirellese (Město bohů) je inspirována špionážním románem z pera Johna le Carrého (Jeden musí z kola ven, Noční recepční). Weiszová zazářila ve vedlejší roli natolik, že vyhrála Oscara.

V Bruggách (2008)

Režisér Martin McDonagh se před rokem vytáhl s bravurní černou komedií Tři billboardy kousek za Ebbingem, která posbírala dva Oscary za herecké výkony (Frances McDormandová a Sam Rockwell). Přitom už před deseti lety natočil komedii velice podobného ražení, kde se setkali hned čtyři herci z filmů Harryho Pottera a Fantastických zvířat: Fiennes (lord Voldemort), Brendan Gleeson (Pošuk Moody), Clémence Poésyová (Fleur Delacourová) a Colin Farrell (Grindelwald).

Snímek V Bruggách ukazuje nejen nádherné belgické město, které je svou středověkou aurou, kamennými mosty i kanály neméně romantické jako turisticky více známější Benátky, ale hlavně pobaví milovníky černého humoru. Fiennes zde hraje cholerického šéfa dvou nájemných vrahů, a i když je většina jeho promluv na vytípání před desátou, nelze se nad jeho herectvím nesmát.

Harry Potter (2005-2011)

Sérii Harryho Pottera pochopitelně z našeho výběru vynechat nemůžeme. Velkolepý nástup lorda Voldemorta a následné chladnokrevné zabití Cedrica Diggoryho ve čtvrtém díle Ohnivý pohár patří k těm nejlepším scénám z celé série.

I když neměl nos, díky čemuž je dodnes terčem různých meme vtípků na sociálních sítích, působil Fiennes jako Voldemort opravdu strašidelně. Zkrátka dokonalý černokněžník, který nezná pocity jako soucit, lásku či empatii, což ho nakonec v konečném zúčtování stojí život.

Grandhotel Budapešť (2014)

Komediální šaráda plná groteskních momentů oblečená v líbivém vizuálním kabátku. Výtvarné retro, s jakým se režisér Wes Anderson vytáhl (Psí ostrov), patřilo k těm největším filmovým překvapením roku 2014 a Filmová akademie to ocenila čtyřmi Oscary. Fiennes v roli excentrického hoteliéra Gustava podává snad nejkomičtější výkon kariéry.