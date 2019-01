Raubíř Ralf a internet: Disney využívá bohatství na úkor příběhu

Nový filmový animovaný rok s sebou do českých kin přináší druhý díl Raubíře Ralfa, který se tentokrát ze svého světa videoher vydá do neprobádaného a zcela neznámého "vesmíru" jménem internet. I přes nápadité zpracování se však tomuto pokračování zcela nedaří navázat na dojemnější příběh jedničky.

Před šesti lety uhranul Raubíř Ralf svou videoherní nápaditostí: padouch s obrovskýma prackama, který touží po tom být na straně dobra. Nyní se Ralf vrací zpátky a tentokrát se s kamarádkou Vanilopkou vydá do světa internetu. Tohle prostředí je pro neotesaného dobráka velmi silnou zkušeností, jež postupně začne nabírat na obrátkách, až celá návštěva vybočí z prvotního pozitivního duchu.

Hlavní tvůrci filmu Phil Johnston a Rich Moore před pár lety oslnili propracovaným světem v jiném animovaném filmu - Zootropolis: Město zvířat a tím se očividně inspirovali i v novém Ralfovi, kde svět internetu vypadá opravdu originálně: na jedné straně je facebook, instagram či ptáčci z twitteru, na druhé zase třeba samotný vyhledavač jménem Vševěd a kolem toho všeho samozřejmě nemůže chybět všudypřítomná reklama. Product placement je zde povýšen na takovou úroveň, až vás to v průběhu filmu začne pomalu iritovat podobně jako ve skutečnosti.

Hvězdné cameo princezen

Internet ale netvoří jen reklamy, je tam všechno, a jelikož se Disney může pyšnit bohatou sbírkou různých popkulturních značek, čehož dosyta využívá, je se neustále na co koukat. Ralf s Vanilopkou se tak postupně střetnou s Ijáčkem (Medvídek Pú), Grootem (Marvel) či stormtroopery (Star Wars). Vrcholem všeho pak je cameo všech Disneyho princezen. Ačkoliv nejlepší scénu jsme již mohli vidět v traileru, stále jde o jeden z nejzáživnějších momentů filmu.

Chování princezen je jednoduše úsměvné a tvůrci šli dokonce tak daleko, že si slečny uvědomují, která z nich patří Disneymu a která Pixaru. Občasné spekulace o tom, že se chystá jejich společný film, by nemusely být až tak daleko od pravdy, protože tenhle film ukazuje, že by to možná mohlo fungovat.

Děj se oproti jedničce soustředí prakticky výhradně jen na přátelství mezi Ralfem a Vanilopkou, což je trochu škoda, neboť zajímavé vedlejší postavy z jedničky jako například opravář Felix a jeho manželka či svérázná blondýna seržantka Calhounová se tu víceméně jen párkrát mihnou a nová postava drsné závodnice Shank působí příliš jednotvárně.

Ponížený Ralf

Sice to úplně neškodí, že se příběh zaměřuje jen na ústřední duo, které je dostatečně zajímavé (zejména Vanilopka a její vývoj), s blížícím se koncem však začne chování Ralfa být značně nedůstojné až zesměšňující, což bychom od Disneyho pohádky nečekali. Vzkaz v podobě jistého ponaučení ohledně přátelství tak přijde v cílení na dětské publikum spíše trochu zmatečný než jasný.

Ponaučení však film dává ve vyobrazení internetu. Zachycuje jak pozitivní, tak i ty negativní stránky jeho používání. Například scéna, kdy jedna z postav objeví mocnou sílu komentářů, je emocionálně velmi intenzivní.

Raubíř Ralf a internet dokázal úspěšně navázat na svůj první díl, a to především v rámci originálního zpracování, tentokrát internetu, přičemž tvůrci dokonale využili Disneyho bohatství. Horší už je to s příběhem, který je zbytečně okleštěn na vztah dvou hlavních postav, a to i přesto, že se jich ve filmu objeví opravdu mnoho. Dospělý se pak v závěru filmu možná zamyslí nad tím, jestli by přátelství Ralfa a Vanilopky v reálném světě mohlo vůbec fungovat. V tomhle ohledu dvojka jejich vzájemné pouto z jedničky poněkud nešetrně pošlapala. Stále jde však o zábavnou podívanou, která se v Disneyho animované sbírce neztratí.

Snímek Raubíř Ralf a internet vstoupí do českých kin 10. ledna.