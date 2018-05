"Reklama na ticho". Nenápadný horor sklízí zasloužené ovace

Minulý rok šokoval hororové obecenstvo Jordan Peele svým snímkem Uteč, za který byl dokonce oceněn Oscarem za nejlepší původní scénář. Čekalo se spíše, že jde po nějaké době zase o ojedinělou výjimku, kdy tento žánr opravdu nabídl zase něco prvotřídního. Zhruba o rok později ale přichází John Krasinski se svým třetím režisérským kouskem a jeho horor Tiché místo opět posouvá hranice tohoto žánru do nové dimenze.

"Musíš ji vyhodit," řekla Emily Bluntová doma svému manželovi, když dočetla scénář k jeho chystanému filmu. Původně totiž jednu z hlavních rolí měla hrát blíže nespecifikovaná herečka, která je kamarádkou tohoto manželského páru. Bluntovou ale scénář natolik uhranul, že v Tichém místě musela po boku svého manžela hrát.

Filmu se zpočátku nikterak nevěřilo a nikdo mu nevěnoval moc pozornosti. Rozpočet 17 milionů dolarů pod záštitou Paramount Pictures jen potvrzoval fakt, že Krasinski, známý především z komediálního seriálu Kancl, sice dostal šanci se zviditelnit, ale bude si muset poradit bez větších financí.

To ovšem zvládl na jedničku. Se svými kolegy totiž vymyslel naprosto unikátní scénář, v němž je ticho naprosto neodmyslitelnou složkou života lidí, co ještě na světě zbyli poté, co na Zemi došlo k invazi neznámých mimozemšťanů. Ti mají neuvěřitelně dokonalý sluch, jejich predátorský instinkt je založen čistě na tomto smyslu. Každý byť jen trochu větší hluk z dálky uslyší a okamžitě začnou lovit, a to zcela chladnokrevně a nemilosrdně.

Příběh se točí kolem mladé rodiny, která "živoří" na osamocené farmě a snaží se před predátory ukrývat. Manželé Lee (John Krasinski) a Evelyn (Emily Bluntová) mají malé děti, s nimiž se musejí po většinu času dorozumívat jen znakovou řečí. Ovšem nebyly by to děti, aby neprokázaly projevy lehkomyslnosti a nepozornosti. Jejich chování vás bude iritovat, zároveň ho ale budete naprosto chápat, jelikož to jen dokresluje přirozenost a autentičnost postav.

"Nikdo ani nedutá"

Krasinski si pohrává se strachem diváka na zcela nové úrovni, jakou snad ještě doposud žádný podobný horor nenabídl. Ticho je totiž synonymem filmu po takřka celých devadesát minut. Když v sále nikdo ani nedutá, sem tam slyšíte pouze něčí zavrtění na sedačce nebo lehké zapraskání, celý zážitek to jen umocňuje. Dlouhá napětí naprostého ticha a jen lehkých opatrných pohybů "nebohých postaviček" na plátně pořádně zvýší srdeční tep diváka. Tak je to po většinu filmu a to je to, co z něj dělá mistrovské dílo.

V poslední třetině se přece jen už zvuk "zapne", nicméně postupná gradace a holý boj o přežití proti mimozemským zabijákům podobným Demogorgonovi z populárního sci-fi seriálu Stranger Things, nenabízí jen klasický závěr, jaký vidíme ve většině hororů. Zde směřuje další chvála směrem ke Krasinskému. Dojde k pár nápaditým scénám a napětí se ještě zvýší, i když si myslíte, že už to snad ani nejde.

Tiché místo je kromě hororu také vynikajícím psychologickým dramatem a to se na konci jednoznačně projevuje. Nejde totiž jen o samotný strach, ale i o zobrazení ztráty lidské svobody. Samozřejmostí pak je naprostá emocionální katarze. Film se zkrátka stupňuje s každou minutou a marně v něm nacházím nějaké zásadní chyby.

Možná je trochu škoda, že divák není blíže seznámen s mytologií a motivy mimozemšťanů a proč vůbec k útoku na Zemi došlo. K vysvětlení by možná stačilo pár flashbacků, ovšem v rámci toho, co film nabízí, je tohle vědění víceméně zbytečné. Krasinski nám totiž servíruje čistou esenci strachu, a to v takové intenzitě, že pár nevysvětlených věcí člověk snadno odpustí.

Pokračování potvrzeno

Navíc v Paramount Pictures už potvrdili, že chystají druhý díl. Aby také ne, vždyť film vydělal celosvětově už skoro 250 milionů dolarů, což je vzhledem k nízkému rozpočtu pro studio jednoznačná výhra. A kdoví, třeba se v pokračování právě vydají směrem, kde se budou více věnovat mimozemským predátorům.

Něco mi ovšem říká, že tohle je film, jemuž sequel může spíše uškodit. Třeba Krasinski znovu překvapí, Tiché místo ale podle mě svým specifickým způsobem narace hlavní esa z rukávu už vytáhlo a dvojka může být jen zbytečným louhováním jedničky.