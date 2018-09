Scenárista Petr Kolečko se poprvé představí v roli režiséra

Český scenárista a držitel ceny Českého lva Petr Kolečko se poprvé představí v režisérské roli ve filmu Přes prsty. Pro komedii z ženského beach volejbalového prostředí napsal také scénář. Ve snímku se v hlavních rolích ukážou Petra Hřebíčková a Denisa Nesvačilová. Dvojici doplní Jiří Langmajer, Vojta Dyk, Jakub Prachař či Zdena Hadrbolcová. Film do českých kin uvede společnost CinemArt 29. srpna 2019.

V příběhu Kolečko prolíná profesní život beach volejbalového dua Lindy a Pavly v podání Petry Hřebíčková a Denisy Nesvačilové s jejich osobním příběhem. Zatímco Pavla touží s přítelem Hynkem po dítěti, starší Linda vidí prioritu v kariérním růstu a v povedené kvalifikaci na mistrovství Evropy. Vše nakonec ale zamotá Jiří Langmajer v roli svérázného správce hřiště Jíry.

"Nejedná se vyloženě o sportovní film. Je to prostě příběh dvou holek, které chodí do takovéhle práce. Romantická komedie o tom, že člověk dělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance," uvedl ke své režisérské premiéře Kolečko.

Natáčení filmu začalo na začátku září na beach volejbalových hřištích v Ládví a v Čelakovicích. Pokračovat by mělo do jara 2019. "Příští rok se filmaři podívají do velmi atraktivní důlní oblasti Vítkovice v samotném srdci Ostravy, kde bude probíhat skutečný světový pohár v beach volejbalu a zároveň dotáčka filmu," doplnil producent Martin Tošenovský.

Scénárista a dramatik Petr Kolečko se narodil v roce 1984 v Broumově. Svůj televizní debut si odbyl coby spoluscénárista seriálu Okresní přebor. Podílel se zároveň na seriálech Čtvrtá hvězda, Lajna, Vyšehrad či Trpaslík. Je autorem scénářů k filmům Padesátka či Bajkeři a spoluscenáristou snímku Masaryk. Za něj v roce 2016 získal sošku Českého lva. Vloni napsal Kolečko pro Divadlo Kalich hru Dvě noci na Karlštejně. Společně s režisérem Janem Prušinovským letos uvedl nekorektní seriál na pomezí komedie a dramatu Most!.