Skončila Letní filmová škola, nabídla 235 filmů

Posledními projekcemi, takzvanými nedělními bonusy, skočnil v Uherském Hradišti 44. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Přehlídka začala 27. července, nabídla celkem 235 filmů ve 307 projekcích. Do toho se nepočítaly projekce virtuální reality, program byl na 28 místech v Uherském Hradišti a okolí, řekla ředitelka LFŠ Radana Korená.

Na přehlídku se akreditovalo 5100 lidí, kromě toho se prodalo dalších 5100 vstupenek na jednotlivé projekce. Loni na největší nesoutěžní filmový festival v zemi dorazilo zhruba šest tisíc lidí.

"Nabízeli jsme také odborný program, který měl 62 položek včetně devět lekcí filmů, také 19 koncertů, sedm divadelních představení a sedm výstav, celodenní program pro děti v samostatném stanu," uvedla Korená.

Hlavním hostem přehlídky byl britský režisér Mike Leigh. "Uváděl své filmy, besedoval, chodil i na jiné filmy, velice nás všechny obohatil. Jeho návštěva byla fenomenální i pro mnoho hostů. Když zjistili, že je tady, byli z toho unešení. Mike je neskutečně povídavý, velmi chytrý pán s velkým nadhledem. Jestli se bude mluvit o tomto ročníku, tak se bude spojovat s jeho jménem," uvedla Korená.

Pětasedmdesátiletý Leigh, vítěz Zlaté palmy z Cannes, Zlatého lva z Benátek a držitel Řádu britského impéria, natočil řadu snímků oscilujících mezi britským sociálním realismem a svébytnou autorskou stylizací. Na LFŠ dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která přehlídku pořádá. Odnesli si ji také íránský režisér Bahman Ghobadi, herečka Iva Janžurová či scenárista Lubor Dohnal. LFŠ se letos věnovala české a slovenské kinematografii, také tvorbě Ingmara Bergmana či Larse von Triera. V sobotu měl světovou premiéru snímek Roberta Sedláčka Jan Palach.

Pořadatelé nemuseli letos podle Korené kromě vysokých teplot v některých neklimatizovaných sálech řešit žádné problémy. "Nebyl žádný úraz, nikdo nám nezkolaboval, všechny filmy přišly, všechny se odpromítaly. Byly jen drobnosti, jakože na chvíli vypadly titulky. Všichni hosté přijeli," uvedla Korená, podle které to byl z organizačního hlediska velmi povedený ročník.

Základní program filmové školy je dán vždy na tři roky dopředu. "Máme určitou strukturu programu, kterou naplňujeme, ne úplně, asi ze 60 procent," uvedla ředitelka. Zbytek organizátoři doplňují podle aktuálních témat ve společnosti či možných hostů. "Chceme určitě pokračovat v letos zahájeném tématu, kdy jsme se rozhodli zkoumat pomocí filmu, kdo jsme my Češi," uvedla Korená.

Posílit by mohla také letošní novinka, industry program pro filmové profesionály se zaměřením na filmovou výchovu. "Program trval dva dny a dle ohlasů to dopadlo skvěle," řekla Korená. Pracovat se bude také na akreditačním systému. "Rádi bychom od příštího roku, pokud to půjde, zavedli částečný rezervační systém v sále. Zatím máme představu, že by polovina sálu byla daná do rezervace," uvedla ředitelka. Doposud museli zájemci o konkrétní snímek čekat v řadách před sálem. Příští ročník LFŠ se bude konat od 26. července do 4. srpna 2019.