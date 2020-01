Slavnostní večer cen Trilobit vyladí diváky na vlnu swingu

Filmový, hudební i taneční - takový bude slavnostní večer audiovizuálních cen TRILOBIT 2020. Jejich 33. ročník opět přiblíží filmovou tvorbu loňského roku a také vyladí diváky na vlnu swingu. Dobovou atmosféru a tanečně-hudební show vykouzlí eso mezi swingovými big bandy, Original Vintage Orchestra populárního swingaře a jazzmana Petra Kroutila. Ten si na scénu přizve posily na slovo vzaté - losangeleskou černošskou hvězdu, zpěváka Chucka Wansleyho, vokální trio Hot Sisters nebo uhrančivou tanečnici Nicol Mikeskovou, kteří spolu s tanečníky z řad publika dodají večeru teprve tu správnou jiskru. Tancem oslaví oceňovaná audiovizuální díla a jejich tvůrce. O erudované i zábavné vedení večerem se počtvrté v řadě zaslouží oblíbený herec a moderátor Martin Myšička.

Filmoví tvůrci si převezmou první audiovizuální ocenění za uplynulý rok v sobotu 25. ledna, živě v Berouně a následně i na obrazovkách České televize. Ta slavnostní udílení cen odvysílá od 20.20 hodin na programu ČT art. Den udílení TRILOBITů jako obvykle zahájí doprovodný program "Dopoledne s Večerníčkem" v Městském kině Beroun. Večer filmových ocenění odstartuje v 19 hodin v KD Plzeňka, v městě Beroun celkem po dvacáté.

"Máme za sebou předtáčky video vstupů, pracovní schůzky nad scénářem, mám též již připravený smoking, ale to hlavní je teprve před námi," naznačuje vrcholící přípravy slavnostního večera jeho moderátor Martin Myšička. "Díky Original Vintage Orchestra Petra Kroutila proběhne tentokrát večer věnovaný Trilobitům v rytmu swingu, což ovlivní i celý jeho průběh. Těším se na to, i když již teď mám trochu zvýšený tlak z toho, jak to dopadne. Není jednoduché sladit, aby byly předány všechny ceny, dal se dostatečný prostor oceněným tvůrcům, protože ti si to zaslouží především, aby zazněly všechny důležité informace a zároveň aby byl večer zábavný jak pro diváky v sále, tak i doma u televize. Opět půjde o přímý přenos, a přestože budu předávání cen Trilobit uvádět již poněkolikáté, stále je to pro mne velmi adrenalinová záležitost."

"Jsem nesmírně rád, že můžu se svým big bandem provázet předávání cen Trilobit. Hrajeme při různých příležitostech po celé republice, ale akce tohoto typu nám, myslím, sluší nejvíce. Navíc je mi audiovizuální umění velmi blízké, takže se rád seznámím s lidmi, kteří v tomto oboru vynikají," těší se kapelník Original Vintage Orchestra, Petr Kroutil.

Scéna dekorovaná ve stylu swingu opět vsadí na polopropustnou projekční plochu, jež nabídne ukázky oceněných filmů a představí samotné tvůrce. Prostřídají je krátká videa s protagonisty večera na míru šitá letošnímu ročníku. Hudba bude hrát k poslechu i k tanci a přítomní diváci a filmoví fajnšmekři tak dostanou rovněž prostor k dotvoření scénické atmosféry a budou pozváni na taneční parket.

Doprovodná program

Letos podruhé nabídl doprovodný program "Cena diváků" široké veřejnosti ochutnávku toho nejlepšího, co se urodilo v loňském roce na tuzemské audiovizuální scéně. Po zhlédnutí projekcí v Městském kině Beroun ve dnech 10.-12. ledna diváci odhlasovali nejúspěšnější film, který se nově bude těšit z Ceny diváků - berounský Klepáček. Tato keramická, další křišťálové i poněkud "kyselé" ceny budou odtajněny a vyhlášeny až během slavnostního ceremoniálu 25. ledna.

V den slavnostního udílení cen TRILOBIT 2020 se pak nejmenší diváci opět mohou těšit na tradiční "Dopoledne s Večerníčkem". Od 10 hodin se bude v Městském kině Beroun promítat pásmo oblíbených večerníčků, po němž bude následovat kvíz o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou. Vstup je zdarma.

Více informací je dostupných na www.cenytrilobit.cz a na www.kinoberoun.cz.