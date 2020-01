Snímek Attila: celoživotní příběh slavného bojovníka MMA

Do českých kin míří dokumentární filmový portrét, ve kterém Petr Větrovský zmapoval celoživotní příběh sportovce, bojovníka a šampiona Attily Végha (34). Snímek Attila bude mít slavnostní premiéru 5. února ve 20.00 v pražském kině Lucerna.

Film mapuje zápasníkův život od jeho raného dětství až po zápas století, kdy se Attila postavil proti Karlosu "Terminátorovi" Vémolovi.

Díky vyprávění jeho rodiny, blízkých, přátel, kolegů, sportovců, umělců, zpěváků, soupeřů a také doteď nikde nezveřejněným archivním záběrům bude moci divák nahlédnout do jeho života a sledovat kroky, které ho vedly k roli MMA bojovníka.

"Chtěli jsme Attilu přestavit nejen jako šampiona a ikonu MMA, ale i to, jak nesnadná cesta na vrchol byla a co všechno jí musel obětovat. To se, jak věříme, povedlo díky Attilově nesmírné otevřenosti a ochotě pustit nás co nejdále," uvádí autor dokumentu Petr Větrovský.

Slavnostní premiéry, která proběhne 5. února, se zúčastní nejen režisér a hlavní hvězda filmu, ale i hokejista Jaromír Jágr nebo rapper Rytmus.

V českých kinech bude mít snímek Attila premiéru ve čtvrtek 6. února 2020.