Sommerová připravuje film o Jiřím Suchém. Do kin půjde na podzim

Přední česká dokumentaristka Olga Sommerová má už na svém kontě mimo jiné filmy o osudech Marty Kubišové, Věry Čáslavské a Soni Červené. Nyní své portfolium rozšíří také o životní cestu skvělého muže talentovaného v mnoha profesích, jímž je legendární Jiří Suchý, který svojí tvorbou ovlivnil hned několik generací. Celovečerní dokumentární film s pracovním názvem Legenda Suchý bude dokončen v létě, do kin zamíří na podzim. Lístky na slavnostní premiéru jsou již k zakoupení na Hithitu.

Jiří Suchý svým všestranným geniálním talentem ovlivnil v průběhu šedesáti let své tvůrčí dráhy několik generací. Svými písňovými a divadelními texty obohatil s nevídanou působivostí nejen český jazyk, ale i naše kulturní bohatství. V průběhu šedesáti let uvedl v Semaforu 97 her, otextoval 1400 písní a složil hudbu k 500 songům. Nejen proto si zaslouží, aby byl jeho život zmapován právě dokumentaristkou Olgou Sommerovou.

O Jiřím Suchém byly už v minulosti natočeny filmy, které se zaměřovaly spíše na konkrétní mezníky jeho divadelní tvorby. Film Legenda Suchý se bude více věnovat jeho životu. Hlavním cílem je vytvořit atraktivní životopisný a tvůrčí portrét Jiřího Suchého jinak, než jak byl doposud prezentován. Film bude obsahovat archivní záběry, současnou tvorbu, situace z osobního života i autentické výpovědi.

"Jeho dílo je tak obsáhlé, že pro životopisný portrét jeho osobnosti je třeba zvolit přísný a subjektivní výběr jeho tvorby. Mým cílem je vytvořit film o životní cestě muže, který kromě toho, že svoje nadání zasvětil divadelní a písňové tvorbě, žil také svůj osobní a občanský život. Chci ho představit nejenom jako komika, ale i jako člověka, který se musel poprat s nepřízní režimu i osudu," popisuje Olga Sommerová.

Příběh Jiřího Suchého vzniká pod vedením producenta Viktora Schwarcze ze společnosti CineArt TV Prague, který stojí například za filmy Nechte zpívat Mišíka, Jan Palach, Pasti, pasti, pastičky, Divoké včely atd., v koprodukci s Českou televizí, Zámkem Liteň, ARINA film production a podporou Státního fondu kinematografie. Role kameramanky se ujala Olga Špátová, jež s Olgou Sommerovou již spolupracovala na tvorbě třinácti filmů. Dramaturgii zaštituje Hana Stibralová, o střih se postará Alois Fišárek, o zvuk pak Petr Provazník a Dan Němec.

V současné chvíli už natáčení skončilo a na řadu přichází střižna a postprodukce. K tomu, aby se snímek k divákům dostal v té nejlepší kvalitě, potřebují tvůrci aktuálně již jen potřebné finance. Ty shání prostřednictvím sbírky na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. "Prostředky, které chceme na Hithitu získat použijeme především na kvalitní digitální postprodukci filmu, kdy bude řadu materiálů nutné digitálně zpracovat a trikově upravit. Obracíme se tedy na veřejnost s prosbou o pomoc. Budeme totiž moc rádi, když nám film pomůžou dokončit právě lidé, kteří byli dílem Jiřího Suchého ovlivněni," říká producent Viktor Schwarcz.

Pro přispěvatele je na Hithitu připravená celá řada atraktivních odměn jako například filmový plakát, limitované DVD s podpisem Jiřího Suchého nebo vstupenky na předpremiéru či premiéru projekce s tvůrci filmu. Skalní fanoušci si dále mohou zakoupit třeba vstupenky na exkluzivní divadelní představení Jiřího Suchého v Semaforu nebo na brunch s Jiřím Suchým a tvůrci filmu.