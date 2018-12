Spider-Man: Paralelní světy je poctou komiksu, fanoušky nadchne

Zprvu šlo o nenápadný film, od nějž moc lidí příliš nečekalo, studio Sony se však na konci roku vytasilo s tím nejlepším, co rok 2018 na poli animovaného filmu nabídl. A ano, víme, že v létě byli v kinech Úžasňákovi 2. Spider-Man: Paralelní světy je však něčím zcela výjimečným. Komiksoví fanoušci se budou tetelit blahem, tvůrci jim totiž naservírovali nejen působivou vizuální podívanou, ale také originální příběh a především možnost vybrat si toho svého Spider-Mana, se kterým se nějakým způsobem ztotožní.

Tvůrci Phil Lord a Chris Miller už stojí za několika vtipnými filmy jako Lego příběh nebo 21 Jump Street. Nyní se pokusili originálním způsobem zpracovat příběh jedné z nejpopulárnějších komiksových postav vůbec - Spider-Mana. A snad ani v Sony netušili, o jak vydařené dílo nakonec půjde. První reakce z USA hovořily o tom, že jde snad i o nejlepší spidermanovský film vůbec. A rozhodně to nebyl jen výkřik do tmy.

Středem příběhu je tentokrát dospívající chlapec z Brooklynu Miles Morales, který má svůj vlastní origin, jenž se liší od klasického Petera Parkera. Jenomže Miles brzy zjistí, že zdaleka není jediným Spider-Manem na světě. Když láskou motivovaný padouch Wilson Fisk otevře bránu do mnoha dalších paralelních světů (dimenzí), sejde se v Milesově New Yorku hned šest různých Spider-Manů.

A všichni jsou trochu jiní, všichni mají svůj vlastní příběh a všichni se chtějí a především musí vrátit domů, zpátky do své vlastní dimenze. To ovšem nebude tak jednoduché, neboť klíčem k návratu je právě Miles, který se však na rozdíl od ostatních se svými pavoučími schopnostmi teprve seznamuje a v celé skupině je jasný outsider.

Že tedy jde v zásadě jen o to, že Miles musí v průběhu filmu vyrůst, naučit se své schopnosti ovládat a společnými silami nakonec všichni Fiska porazí? Ano i ne. Příběh toho totiž nabízí mnohem víc. Jeho propracovanost, originalita, spousta překvapivých momentů a komiksových narážek posílají narativ do revoluční sféry animovaného filmu společně s dechberoucí a nápaditou vizuální stránkou, jež přesně evokuje komiks.

Každá postava přináší něco svého

Samotný Miles má neméně povedený origin jako tolik známý Peter Parker. Také si projde určitou ztrátou a také se v začátcích dlouho hledá. Má však kolem sebe milujícího, leč přísného otce policistu a právě Petera, který přijde z jiné dimenze. Z něho se stal hrdinstvím unavený dospělý cynik, přesto je to jediný mentor, kterého Miles má.

A tím to nekončí. Jakmile se objeví zbytek Spider-Manů na scéně, začíná opravdová zábava. Ať už jde o roztomilou, avšak velice schopnou Gwen Stacy, která je ve svém světě Spider-Woman a ze všech postav má jednoznačně nejvíc "cool styl", či Spider-Mana Noir z třicátých let, jenž se vytahuje s těmi nejvtipnějšími hláškami. Dále tu je Peni Parkerová, která do celého vizuálního super koktejlu namíchá svůj anime styl, nebo Spider-Ham, jehož vzhled je natolik bizarní, až do této nesourodé týmovky dokonale zapadá.

Neobyčejně komplexní animák

Co se tvůrcům opravdu povedlo, je navození atmosféry, která plní humornou stránku, ale zároveň si zachovává vážnost situace. Na animovaný film opravdu neobyčejná emocionální komplexnost. Je zde totiž šest různých příběhů šesti různých hrdinů, a i když jedno mají společné, stále jde o odlišné postavy. Dovolím si srovnání s dvojkou Úžasňákových. Ti rozhodně pobavili dětské publikum, ale zároveň se bavili i dospělí. U tohoto Spider-Mana to je opačně: pobaví především dospělejší publikum, ale na své si přijdou i ti menší.

Tempo takřka dvouhodinového snímku je neuvěřitelně vyvážené, různá překvapení v průběhu děje zaujetí diváka jen přiživí, a když přijde na řadu tradiční cameo nedávno zesnulého Stana Leeho, nejedno oko nezůstane suché. Lee byl právě s charakterem Spider-Mana nejvíce svázán a tahle scéna to jen brilantně podtrhuje.

Spider-Man: Paralelní světy je zkrátka právem oslavovanou poctou komiksu. Postava pavoučího hrdiny se dočkala možná vůbec nejvěrnějšího komiksového zpracování. Film dokonale využil nespočet aspektů, které Marvel za tu dobu do kánonu přidal. Nejvíce to docení jen ti praví fanoušci, ale každý, kdo zhruba ví, co je vlastně Spider-Man zač, si film užije od začátku až do konce. Už jen kvůli té unikátní animaci.