Spider-Man vydělal Liberci desítky milionů, filmaři si libovali

Liberecká radnice odhaduje, že loňské natáčení amerického velkofilmu Spider-Man přineslo stotisícovému městu asi 30 milionů korun. Jsou v tom nejen příjmy radnice, ale i dalších, za ubytování, pronájem služeb a komparz. Sdělila to mluvčí radnice Jana Kodymová. Jaký byl příjem přímo pro radnici, nevěděla.

"Konkrétní číslo nelze definovat," řekla mluvčí. Podle ní jsou příjmy pod různými odbory magistrátu. Před natáčením radnice odhadovala, že získá asi milion korun.

Americký velkofilm Spider-Man: Far from Home se natáčel v Liberci pod pracovním názvem BOSCO. Filmaři loni v září ve městě strávili 21 dnů. Servis jim zajišťovala filmová kancelář města. "Byl to nejnáročnější projekt, který kdy Liberec Film Office realizovala," uvedla Kodymová.

Mezi nejdražší položky pro filmaře pode údajů liberecké filmové kanceláře patřily pronájmy lokací, za ně zaplatili 13,6 milionu korun. Pronájem radničního balkonu a zasedacích místností je stál dalších 100 tisíc korun, parkovišť přes 400 tisíc korun a za dopravní značení a mobilní ploty zaplatili 182 tisíc korun. Úklid náměstí u radnice a dalších míst si vyžádal 1,8 milionu korun a odvoz odpadu 163 tisíc korun.

Filmaři byli podle Kodymové s poskytovanými službami v Liberci spokojeni. Svědčí o tom mimořádná prémie půl milionu korun. Z toho 200 tisíc korun dostala radnice a 300 tisíc Kč Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. "Za tyto peníze nakoupilo rehabilitační přístroje pro svoje klienty," uvedla mluvčí radnice. Filmaři přispěli také 200 tisíc Kč na restaurování kovových prvků Neptunovy kašny na náměstí u radnice.

Liberec se v posledních letech těší zájmu filmařů. Peníze od nich ale zatím město jen dostávalo, a to za poskytované služby a pronájmy. Od loňského podzimu radnice řeší, zda naopak finančně nepodpoří český seriál Nelegál s rozpočtem 76 milionů korun. Tématem má být vietnamská drogová mafie. Po Liberci chtěli filmaři původně tři miliony korun, tak velký příspěvek nedává na filmy či seriály ani Praha. To byl hlavní důvod, proč předchozí zastupitelstvo loni v září podporu odmítlo. Filmaři sice tehdy tvrdili, že se domluví s jiným městem, podle náměstka primátora pro kulturu Ivana Langra (SLK) ale jednání stále pokračují.

"Dokud Liberec neřekne definitivně ne, tak zatím posečkají," uvedl náměstek. Filmaři snížili svůj požadavek na 2,4 milionu korun a uvedli, že by 800 tisíc korun vrátili v záborech městských pozemků a dalších službách. Příspěvek od města by byl navíc rozložen do dvou let. "Dvířka si nechám otevřená, jsem tomu velmi nakloněn," uvedl náměstek. Definitivní rozhodnutí bude ale podle něj opět na zastupitelstvu.