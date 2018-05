Spielberg natočí s DiCapriem snímek o hrdinovi z občanské války

Legendární režisér Steven Spielberg a věhlasný herec Leonardo DiCaprio spolu nejspíš po 16 letech znovu natočí film. Studio Lionsgate si je vybralo pro chystaný životopisný snímek o Ulyssesu S. Grantovi, někdejším generálu Unie v americké občanské válce a pozdějším americkém prezidentovi. Informoval o tom server Deadline.

Spielberg natočil s DiCapriem v roce 2002 kritiky uznávaný film Chyť mě, když to dokážeš, kde si hlavní roli zahrál také Tom Hanks. Nyní by se režisér s hercem mohli znovu dohodnout na spolupráci. Tentokrát by vdechli život významné postavě začátků americké historie a inspirovat by se měli knižním bestsellerem Rona Chernowa.

Ulysses S. Grant byl ve své době považován za skvělého vojevůdce, který pomohl Unii k vítězství nad Konfederací v občanské válce. Proslavil se především vítěznými bitvami u Shilohu a Vicksburgu. Grant patřil mezi ty, jichž si prezident Abraham Lincoln během válečné doby hodně vážil.

Později se po Andrewu Johnsonovi dokonce stal americkým prezidentem. Ve funkci vydržel dvě volební období a za tu dobu pomohl v zemi jednak stabilizovat ekonomiku a jednak odstranit poslední pozůstatky otrockého systému. Vydatně také bojoval proti tehdejším rasistickým organizacím, zejména Ku-klux-klanu.

Zatím není jasné, kdy bude projekt realizován. Jak Spielberg, tak DiCaprio jsou totiž momentálně hodně vytíženi jinými filmy. Režiséra čeká natáčení pátého dílu kultovní dobrodružné série Indiana Jones a mimo jiné plánuje zfilmovat muzikál West Side Story.

DiCaprio pro změnu brzy začne natáčet po boku dalších hereckých hvězd s Quentinem Tarantinem Once Upon a Time in Hollywood a rovněž odsouhlasil, že ztvární génia Leonarda da Vinciho v adaptaci knihy Waltera Isaacsona.