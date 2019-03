Spielberg vs. Netflix. Režisér by televizi na Oscary nepustil

Internetová streamovací televize Netflix slavila na letošních Oscarech velký úspěch. Poprvé od svého založení získala nejcennější filmové ocenění, a to hned třikrát. Vděčí za to mexickému režisérovi Alfonsi Cuarónovi, který vyhrál v kategoriích nejlepší režie a kamera. Jeho snímek Roma navíc vyhrál i cenu za nejlepší zahraniční film. Ne všichni jsou ale z Netflixu nadšeni. Jedním z jeho největších odpůrců je například proslulý režisér Steven Spielberg, který by filmy z produkce streamovacích služeb z Oscarů vyloučil. Řekl to v rozhovoru pro britskou televizi ITV.

Aby mohl film soutěžit o Oscary, musí se hrát alespoň sedm dní v řadě v nějakém kině v Los Angeles, přičemž v každém dni se musí promítat alespoň třikrát. Tak zní pravidla Filmové akademie. Přesně tohle v minulosti Netflix u pár svých filmů udělal. Roma byla a je v kinech delší dobu.

A právě proti tomu má Spielberg své výhrady. "Nevěřím, že filmy, které se promítají v pár kinech sotva jeden týden, by měly být nominovány na Oscara," řekl režisér Schindlerova seznamu či Jurského parku v rozhovoru pro ITV.

"Čím dál tím méně filmařů bude mít problém se získáním peněz pro své filmy. A více se jich naopak nechá financovat streamovacími službami s možným příslibem menšího, jednotýdenního promítání v kinech, aby se když tak mohli kvalifikovat na Oscary. Jak už se ale jednou upíšete televiznímu formátu, tak natáčíte televizní film," rozvedl dál svou myšlenku s tím, že tyto filmy by zkrátka měly soutěžit o ceny Emmy, nikoliv o Oscary.

Internetová platforma už se proti vyjádřením renomovaného režiséra nepřímo ohradila. "Milujeme kino. A tady je pár dalších věcí, které také milujeme: přístup k filmům pro lidi, kteří si ne vždy mohou dovolit jít do kina nebo bydlí ve městech, kde kino není. Dovolit všem a všude užít si premiéru ve stejný čas. Umožňovat filmařům více způsobů, jak sdílet své umění," zareagovala společnost na svém twitterovém účtu.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.