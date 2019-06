Tajný život mazlíčků překonal v návštěvnosti Muže v černém

Do čela víkendové návštěvnosti českých kin se dostal americký animovaný snímek Tajný život mazlíčků 2. Komedie režiséra Chrise Renauda o uplynulém víkendu přilákala do 155 kin přes 54 tisíc diváků a vydělala přibližně osm milionů korun. Pokračování Tajného života mazlíčků na druhé místo odsunulo čtvrté pokračování série Muži v černém s podtitulem Globální hrozba. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Unie filmových distributorů na svém webu.

Pokračování Mužů v černém, v němž se již nevrátili Tommy Lee Jones a Will Smith, s novými představiteli hlavních hrdinů Chrisem Hemsworthem a Tessou Thompsonovou za dva týdny navštívilo 52 tisíc diváků. Snímek Muži v černém s podtitulem Globální hrozba měl na severoamerickém trhu nejslabší start z celé série. Za první víkend utržil 26 milionů dolarů, zatímco všechny tři předešlé epizody začínaly nad 50 miliony dolarů. Novinkou minulého týdne byla americká komedie Podfukářky, která si o víkendu připsala 17 tisíc diváků. Na čtvrté místo se z druhého vrátila další americká komedie Aladin. Film režiséra Guye Ritchieho za pět týdnů vydělal 14,75 milionu korun. Americký rodinný film Psí poslání 2 je pátý. Za tři týdny ho vidělo přes 34 500 lidí.

Z českých filmů se v první dvacítce umístila na 14. místě komedie režiséra Martina Horského Ženy v běhu. Za 21 týdnů od premiéry se její tržby překročily 190,5 milionu korun, což z ní dělá komerčně nejúspěšnější český film posledních let. Na 20. místě v žebříčku startuje koprodukční film Uzly a pomeranče režiséra Ivana Pokorného.

Ve čtvrtek do českých kin dorazí hudební komedie Yesterday, za kterou stojí oscarový režisér Danny Boyle a scenárista úspěšných komedií Richard Curtis. Dále kina uvedou americký romantický film Slunce je také hvězda a třetí pokračování hororové série scenáristy a producenta Jamese Wana s názvem Annabelle 3.