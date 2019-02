Tématem programu Academia Film Olomouc bude Mýtus

Osobnosti světové vědy a filmu, osm programových sekcí a unikátní dokumentární snímky přinese nadcházející ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc. Zastřešujícím tématem programu a zároveň i jednou ze samostatných sekcí bude Mýtus. Princip zpochybňování pravdy a její ohýbání do podoby mýtů se stal i klíčovým námětem festivalového vizuálu. Letos se na festival přihlásilo více než čtyři tisíce filmů, odborníci vybrali do soutěžních kategorií osm desítek nejlepších. Letošní 54. ročník se koná od 23. do 28. dubna, informovala mluvčí festivalu Hana Křížková.

Festival nabídne především nejlepší dokumentární snímky z celého světa, které budou soutěžit v několika kategoriích a přiblíží současná vědecká témata. "Celkově jsme letos do soutěžních sekcí vybrali 83 snímků. Jen hlavní mezinárodní soutěž divákům představí čtyřicet unikátních filmů, což je více než dvojnásobek oproti loňsku. Rozhodli jsme se tak, protože kvalita přihlášených snímků každým rokem roste. Byla by škoda, aby se tak výborné dokumenty se zajímavými tématy nedostaly k českému publiku," uvedl ředitel festivalu Jakub Ráliš.

Mezi unikátní snímky bude patřit například americký snímek The Most Unknown (Do neznáma, 2018) režiséra Iana Cheney. Jde o filmový experiment, který přivádí devět vědců na nová a pro ně neznámá místa. Teprve třetí světové uvedení si v Olomouci odbude snímek Human Nature, který vysvětlí jeden z nejzásadnějších biologických objevů - jak změnit samu podstatu DNA. "Cílem festivalu je nabídnout divákům nejkvalitnější současnou tvorbu z oblasti popularizace vědy, mnohé snímky mimo AFO nebude ani možné v českých kinech zhlédnout," uvedla mluvčí festivalu.

Přehlídka nabídne osm programových sekcí. Hlavní z nich, s názvem Mýtus se zaměří na principy fungování mýtů a jejich vliv na lidské vnímání světa, ale představí i nové poznatky a zajímavosti z mytologií zrozených s prastarými civilizacemi. Další sekce budou zaměřeny na propagandu, původ umění, ženy a vědu či na zapomenuté dějiny. Zařazena je i sekce s názvem Měsíc, která připomene 50 let od prvního přistání na Měsíci.

Festival navštíví řada světových osobností. Po čtyřech letech se vrací slavný evoluční biolog Richard Dawkins. Svět seriálových Vikingů představí v Olomouci sám jeho tvůrce Michael Hirst, do města zamíří také jeden z nejslavnějších archeologů a egyptologů Zahi Hawass. Českou egyptologii zastoupí přední čeští egyptologové s Miroslavem Vernerem a Miroslavem Bártou.

Loni se na festival akreditovalo 7105 diváků, přednášet přijelo 415 hostů. Letos podle pořadatelů přibude několik promítacích míst, festival také doprovodí řada akcí, které oživí ulice města uměním a vědou. Patřit k nim bude například výstava české umělkyně tvořící převážně v USA Marie Tomanové ve festivalovém centru na Konviktu.