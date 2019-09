The Sound is Innocent představuje elektronickou hudební scénu

Dokumentární snímek The Sound is Innocent režisérky Johany Ožvold představuje současnou elektronickou hudební scénu a vypráví nedávnou historii zvukového experimentu. Film představuje klíčové osobnosti současného světa elektronické hudby jakými jsou John Richards, anglický hudebník a teoretik elektronické a post-digitální hudby, nebo zakladatel labelu Hyperdub Steve Goodman aka Kode9.

Film bude uveden v předpremiéře 3. října na festivalu Lunchmeat, v kinech se objeví o den později. Česká festivalová premiéra se uskuteční na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava konaném od 24. do 29. října.

"Vždy jsem se zajímala o filozofičtější otázky týkající se umění a hudby: Kdy se zvuk stane hudbou? Co je to hluk? Věřila jsem, že film jako médium umí vytvořit nový a jedinečný svět mimo realitu. Snímek The Sound is Innocent si hraje se zvukovými i s vizuálními prostředky a propojuje fyzicky odpojené hudební světy do jednoho prostoru," uvedla režisérka.

Snímek, který byl již uveden v zahraničí, je reflexí rozmanitosti elektronické hudby. "The Sound is Innocent je jedinečný a dynamicky vystavěný dokument. Nabízí promyšlený, chytrý a invenční pohled na historii elektronické hudby," napsali v britském magazínu Backseat Mafia.

Ve filmu šest významných tvůrců přináší nový pohled na vztah mezi hudebníkem a nástrojem, člověkem a technologiemi. "Spoustu let jsem seděl za počítačem, takže už bylo na čase si ušpinit ruce," řekl například John Richards, zakladatel kolektivu Dirty Electronics a výrobce nástrojů pro Mute Records.

Výběr vystupujících umělců měl na starosti kurátor Martin Ožvold. "Pro mne tito umělci ztělesňují různé přístupy, které nám umožňují odkrýt rozmanité možností spojené s tvorbou hudby. Organizace zvukového materiálu ve filmu samotném osciluje mezi světy zvuku a hudby - na hranici, která ve skutečnosti neexistuje," podotkl. Více informací je na www.thesoundisinnocent.net.

Johana Ožvold vystudovala filmovou režii na FAMU v roce 2016. Pracuje jako kurátorka v Národním filmovém archivu. V divadle se objevuje jako herečka, improvizátorka, hudebnice a režisérka. Její studentský film Ahoj, mám se dobře získal několik ocenění, mimo jiné Nejlepší dokument na Fresh Film Festu 2014.