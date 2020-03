Tiché místo 2 slibuje zase originální způsoby vytváření napětí

První filmoví novináři a kritici v Americe měli tu čest vidět pokračování originálního hororu Tiché místo. Jejich reakce jsou oslavné. Režisérovi Johnu Krasinskému se podle nich podařilo najít způsob, jak přijít s novými napínavými prvky.

Před dvěma lety šlo o překvapivý divácký hit, který navíc výrazně chválili také kritici. Z rozpočtu pouhých 17 milionů dolarů vydrancoval film Tiché místo 340 milionů, a tak bylo pokračování jen otázkou času.

John Krasinski se znovu vrátil jako scenárista i režisér a s ním i původní herecké obsazení včetně jeho manželky Emily Bluntové. Mezi novými herci pak podle některých ohlasů nejvíce zazářil Cillian Murphy (Počátek, Dunkerk).

Největší chvála se ale snáší na způsob, jakým Krasinski dokázal druhý díl inovovat. Ticho bude podle všeho hrát stále významnou roli, diváci se ale zároveň mají připravit na řadu překvapivých, kreativních způsobů, které vytáhnou úroveň napětí do závratných výšin.

"Svatá prostoto! Tiché místo je sakra dobrou jízdou. Film už skončil, ale mé tělo se pořád chvěje. Pochvala patří celému hereckému obsazení za to, že jsem všechny emoce pociťoval s nimi," tweetoval Joseph Deckelmeier ze serveru Screen Rant.

"Tiché místo: Část II by se mělo spíše jmenovat Napětí. Měl jsem bolesti v žaludku z toho, jak napínavé to bylo," přiznal se Mike Ryan ze serveru Uproxx. A přisadil si i Chris Killian z ComicBook: "Využití zvuku ve dvojce Tichého místa je znovu naprosto esenciální. John Krasinski v tom, co mohlo být snadno jen zopakováno, nalézá neuvěřitelně kreativní způsoby, jak filmu zabránit, aby nepůsobil otřepaně."

Mezi dalšími komentáři na sociálních sítích se dokonce objevilo i přirovnání Krasinského ke Spielbergovi. "Jak to John Krasinski dělá, že už teď v některých věcech dosahuje úrovně Spielberga? Tiché místo 2 je fantastický film, který si zaslouží být masivním hitem. Nabízí zajímavé způsoby, jak dál prozkoumat své strašidelné prostředí, je větší a stále napínavý jako hrom," rozplýval se Sean O'Connell ze Cinema Blend. Kate Erblandová z IndieWire pak dodala: "Publiku by během projekcí stále mělo být zakázáno jíst křupavé občerstvení."



Tiché místo: Část II bude mít premiéru v českých kinech ve čtvrtek 19. března.