To Kapitola 2: dobré, nikoliv skvělé pokračování

Před dvěma lety sklidil film To v kinech velký úspěch, když jako hororový snímek překonal řadu návštěvnických rekordů. Diváci jsou tak natěšeni na pokračování, které bude mít premiéru začátkem září. V USA už ale měli někteří novináři to štěstí, že snímek viděli s předstihem. Jaké byly jejich krátké reakce na sociálních sítích?

Pokračování adaptace románu Stephena Kinga dostal znovu na starost režisér Andy Muschietti, který nyní k dětským postavám musel obsadit i jejich dospělé verze, jelikož se příběh posunul o 27 let dopředu. Ve filmu se tak objeví herecká jména jako James McAvoy, Bill Hader či Jessica Chastainová a do role strašidelného klauna Pennywise se vrací Bill Skarsgård.

Návrat do podivného zapadlého městečka Derry v Maine je podle zámořských novinářů zbytečně dlouhý, a i když jde o solidní pokračování, o vyloženě mistrovském kousku nikdo nemluví. Některé ohlasy tvrdí, že dvojka je oproti jedničce strašidelnější, jiní zase říkají opak. Názory se rozcházejí také v tom, která část je méně záživná, ačkoliv převažují ty, co tvrdí, že třetí akt je poněkud moc šablonovitý.

"To Kapitola 2 je nejspíš strašidelnější než Kapitola 1. Je tam více Pennywise, který vás bude strašit ve snech. Zároveň to ale ztratilo svůj šarm tím, že se příběh začal více soustředit na nyní dospělé postavy. Ty necelé tři hodiny působí dlouze," oznámil na svém twitteru Peter Sciretta ze serveru slashfilm.com.

"To Kapitola 2 má uspěchaný, neohrabaný první akt. Chybí v něm také větší chemie mezi dospělými z Loosers Club. Nakonec si to ale sedne. Je to velký film - hororový blockbuster, který se nebojí dělat podivná rozhodnutí. Bill Hader si ukradl film pro sebe," tweetoval jeho kolega Chris Evangelista, který zároveň dodal, že mu snímek přišel spíše více humornější než strašidelnější.

