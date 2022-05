Tomáš Mašín začne v srpnu natáčet film o bratrech Mašínech. Do kin zamíří na podzim 2023

Jeden z největších příběhů studené války se po dlouhých letech konečně dočká filmové podoby. Celovečerní film o bratrech Mašínech začne v srpnu letošního roku podle scénáře Marka Epsteina natáčet režisér Tomáš Mašín. Hlavní role v něm ztvární Oskar Hes a Jan Nedbal, v dalších se objeví například Matěj Hádek nebo Taťána Dyková. Šanci zazářit po jejich boku dostane i veřejnost. Snímek s příznačným názvem Bratři vzniká pod vedením producenta Petra Bílka. Premiéra je naplánována na podzim roku 2023.

Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí jako právě příběh skupiny

bratří Mašínů. Hrdinové, nebo vrazi? Pětice mladíků s pistolemi pronásledovaná tisíci vojáky se v boji o život dotýká hranic vlastního strachu i statečnosti. Jejich příběh, pocity i smýšlení se divákům pokusí přiblížit moderně pojaté dobové drama Bratři. "Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema toho příběhu, ten běh na hraně, když na agresi odpovíte silou a to se dotkne i vašich nejbližších. Co bych dělal, kdybych se sám ocitnul ve stejné situaci," říká režisér snímku Tomáš Mašín. Kromě něj za filmem stojí také scenárista Marek Epstein a producent Petr Bílek z filmové produkce FilmBrigade.

"Příběh bratří Mašínů patří mezi několik scenáristických himálajských vrcholů. Je zrádný v mnoha směrech. Vypadá nesmírně filmově a autorovi na první pohled nehrozí mnoho práce. Teprve časem jsem pochopil, před jak obrovským dramatickým gigantem stojím. Každá postava v dramatu téhle rodiny je anticky tragická, a práce scenáristy tak byla především ve volbě materiálu, který do příběhu nedá. S tímto odhodláním jsem se začal na tuto scenáristickou K2 drápat," vzpomíná scenárista Marek Epstein.

"​V historii českého filmu snad neexistuje příběh, o jehož zfilmování by se tak dlouho pokoušelo tolik tvůrců. Léta se pomalu vlečou, občas svitne naděje, že by snad tentokrát... ale pak zase nic. Ať už někomu připadá osud bratří Mašínů kontroverzní, nebo ne, jde především o neskutečný příběh, který by si zasloužil být vyprávěn. A my konečně stojíme na startu a díky všem koproducentům můžeme začít natáčet," popisuje producent Petr Bílek.

Začátek natáčení je naplánován na srpen 2022. Nyní probíhají přípravné práce, v jejichž rámci si představitelé titulních rolí Oskar Hes (Josef Mašín) a Jan Nedbal (Radek Mašín) v doprovodu Josefa Mašína společně prošli cestu, kudy hrdinové filmu Bratři téměř před sedmdesáti lety utíkali do Západního Berlína. "Josef Mašín je pro mě žijící legenda, takže jsem byl neskutečně nervózní. Překvapil mě nevyčerpatelnou energií. V devadesáti letech nás celý den provázel po místech jejich útěku, což byl nepopsatelnej zážitek. Jednou bych chtěl být ve stejný formě jako on," vypráví představitel Josefa Mašína Oskar Hes.

Film Bratři vzniká v koprodukci Česka, Německa a Slovenska. Snímek podpořila řada institucí včetně České televize, evropského koprodukčního fondu Eurimages nebo Fondu kinematografie a záštitu nad ním převzalo i Ministerstvo obrany ČR. Distributorem filmu je CinemArt.

Kromě představitelů hlavních rolí Oskara Hese (Josef Mašín) a Jana Nedbala (Radek Mašín), se ve filmu objeví Taťána Dyková (Zdena Mašínová), Matěj Hádek (Zbyněk Roušar) nebo Adam Ernest (Milan Paumer). Premiéra je v plánu na 26. října 2023, sedmdesát let od útěku do Západního Berlína.

Každý se může stát součástí příběhu bratří Mašínů

Štáb v těchto dnes pracuje na výběru lokací, návrzích kostýmů, obsazení vedlejších rolí a vizuální podobě filmu. Do jeho konečné podoby může aktuálně zasáhnout také veřejnost prostřednictvím crowdfundingové sbírky na Hithitu, kde lze za příspěvek získat například menší filmovou roli, a stát se tak nesmazatelně součástí tohoto velkolepého příběhu.

"Budoucím divákům chceme nabídnout možnost stát se součástí fascinujícího příběhu a podpořit jeden z nejočekávanějších domácích filmů. Vybrané peníze použijeme na scény s komparzem, pronájem techniky, stavbu dekorací, VFX, výrobu kostýmů a pronájem lokací. Žádné prostředky vybrané prostřednictvím Hithitu nepůjdou na honoráře tvůrců. Vaše příspěvky tak budou vidět výhradně před kamerou," vysvětluje producent Petr Bílek.