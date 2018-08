Toronto uvede vítěze z Berlinale i držitele Křištálového Glóbu z Varů

Na filmový festival do Toronta, jehož 43. ročník se uskuteční od 6. do 16. září, míří i vítězný snímek z letošního ročníku Berlinale Nedotýkej se mě (Touch Me Not). Českým koproducentem je společnost Pink Radovana Síbrta. Psychologický film režisérky a scenáristky Adiny Pintilieové podpořil Státní fond kinematografie (SFK) 3,86 milionu korun. Informoval o tom mluvčí SFK Jiří Vaněk.

Na torontském festivalu se tak představí pět snímků s českou účastí. Už dříve bylo oznámeno, že v Torontu bude uvedena zimní road movie režiséra Olma Omerzua Všechno bude. Na mezinárodním festivalu také promítnou vítězný snímek karlovarského festivalu Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři, který natočil rumunský režisér Radu Jude a dokument Vitalije Manského Svědkové Putinovi. Všechny tyto snímky podpořil SFK. V sekci Zvláštní uvedení bude promítáno kanadské drama The Death and Life of John F. Donovan, které se natáčelo v Praze a bylo podpořeno filmovými pobídkami.

Trailer k filmu Nedotýkej se mě:





Podpora SFK v případě filmu Všechno bude činila na scénář, vývoj a výrobu 9,4 milionu korun. Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři získal podporu čtyři miliony korun, Svědkové Putinovi milion korun a v případě The Death and Life of John F. Donovan činila vyplacená pobídka SFK 6,55 milionu korun.

Trailer k filmu Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři:

Český filmový průmysl bude na festivalu v Torontu zastoupen i na souběžně konaném filmovém trhu. "Toronto je po Berlinale a Cannes třetím nejdůležitějším trhem na světě. Jednak otvírá dveře do Ameriky a je také ideální příležitostí, kde se dá domluvit účast českých filmů na zimních a jarních festivalech," podotkla vedoucí Českého filmového centra Markéta Šantrochová.

Na festivalech v Cannes, Benátkách či Berlíně se v nedávné době s úspěchem prezentovaly digitálně restaurované starší české filmy jako třeba Černý Petr Miloše Formana nebo sci-fi snímek Ikarie XB 1 v Cannes a Berlíně. Letos v Cannes uvedli restaurovaný film Jana Němce Démanty noci. Premiérové uvedení na velkých festivalech podle Národního filmového archivu pomáhá snímkům v zahraniční distribuci, opětovné zpřístupnění filmu divákům je hlavní důvod jejich restaurování.