U diváků již potřetí za sebou bodují Horského Ženy v běhu

Žebříček víkendové návštěvnosti tuzemských kin potřetí za sebou vede komedie režiséra Martina Horského Ženy v běhu. O víkendu ji vidělo 118 tisíc lidí, celkem tak za tři týdny promítání přilákala na 580 tisíc diváků a její tržby dosáhly téměř 90 milionů korun. Na druhém místě skončila americká novinka, kyberpunkový akční film Alita: Bojový Anděl a na třetí se z předchozí druhé pozice posunul Lego® příběh. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnila Unie filmových distributorů.

Na film od režiséra Roberta Rodrigueze Alita: Bojový Anděl o víkendu přišlo téměř 51 tisíc lidí, kteří za vstupenky zaplatili 8,5 milionu korun. Pokračování animovaného filmu Lego® příběh si nenechalo ujít 34 tisíc lidí a jeho tržby se za dva týdny od premiéry tak vyšplhaly k téměř 16 milionům korun.

Trailer k filmu Ženy v běhu:

Pětici nejnavštěvovanějších filmů uzavírá scenáristický debut herce Jaromíra Hanzlíka Léto s gentlemanem a britsko-americký snímek Bohemian Rhapsody. Léto s gentlemanem víkend po premiéře vidělo 27 tisíc lidí, kteří v pokladnách kin nechali za lístky pět milionů korun. Vstupenku na film o skupině Queen a o jejím zpěvákovi Freddie Mercurym si o víkendu koupilo 19 tisíc lidí a jeho tržby tak za 16 týdnů od premiéry stouply na 235 milionů korun. Dosud nejvýdělečnější snímek v českých kinech Avatar, který měl tržby 219,6 milionu korun, tak pokořil již před dvěma týdny.

Z tuzemské tvorby se do první desítky už nedostal žádný jiný film. Ve čtvrtek ale do kin přijde černá komedie režiséra Vladimíra Michálka Úhoři mají nabito, která vypráví příběh party mužů unikajících před realitou všedních dnů. Pětici vesměs neúspěšných chlapů, kteří stále žijí v zajetí svých pubertálních snů, ve filmu ztvárnili Oldřich Kaiser, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Jiří Vyorálek a Patrik Holubář.

Vedle toho bude mít premiéru animovaný americký snímek Jak vycvičit draka 3, který je pokračováním příběhu o vikingu Škyťákovi, drakovi Bezzubkovi a jejich partě kamarádů a draků. Do českých kin ve čtvrtek dorazí také britské drama s prvky černé komedie Mrazivá pomsta, španělský psychologický thriller Všichni do vědí nebo libanonské drama Kafarnaum o chlapci, který žaluje své rodiče za to, že ho přivedli na svět.