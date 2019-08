V Brně se natáčí Zátopek, Lužánky se přenesly v čase

Zpustlý fotbalový stadion za Lužánkami se v posledních dnech přenesl v čase i prostoru pro natáčení filmu Zátopek o fenomenálním běžci dlouhých tratí Emilu Zátopkovi. Filmaři v Brně natáčeli druhým dnem. Ve čtvrtek se brněnský stadion proměnil ve stadion v Berlíně v roce 1946 a v pátek zase v londýnský stadion Wembley, který hostil v roce 1948 olympiádu. Později bude hrát ve filmu ještě stadion z olympijských Helsinek v roce 1952, řekl novinářům režisér David Ondříček. Natáčení filmu začalo už dřív v Praze a postupně se přesouvá na několik míst v Česku i na Slovensku.

Diváci film uvidí v premiéře příští rok 13. srpna v týdnu po letních olympijských hrách. Producenti však domlouvají předpremiéry, které by se mohly konat v olympijských parcích včetně brněnského, který bude na výstavišti stejně jako loni v zimě. V hlavních rolích filmu se představí herci z Dejvického divadla. Emila Zátopka představuje Václav Neužil a jeho manželku Danu Martha Issová. Neužil kvůli roli začal intenzivněji běhat s kondičním trenérem a shodil několik kilo. "Teď je základní pravidlo běhat a nežrat. Když už se mi to povedlo, tak to musím ve filmu zúročit," řekl.

Nejtěžší na roli jsou podle něj dobové tretry, které mu ušili. "Bolí z nich lýtka a achilovky, musí se běhat po špičkách. Každý den nohy regeneruju, ale je to připravené tak, abych to vydržel," uvedl Neužil. Zmínil také, že běhá v reálných Zátopkových časech. "Zní to jako fór, ale je to tak. Když běžel pět kilometrů, zvládl stovku za 18 vteřin, což umím taky. Nikdy ovšem nepoběžím celých pět kilometrů," dodal.

Podle Ondříčka jsou aktuálně točené scény nejnáročnější na celém filmu. Ostatní běžce hrají vrcholoví atleti. "Dělají to hrozně rádi a někdy je musíme brzdit. Máme tu i různé šampiony," řekl režisér.

Lužánecký stadion byla pro natáčení záchrana. Původně chtěl totiž Ondříček točit v Helsinkách, ale tamější stadion se zrovna opravuje. "Tady naštěstí - pro Brno bohužel - je stadion v rozpadu. Mohli jsme si tady dělat i díky vstřícnosti města, co chceme. Ale když jsem tu byl před rokem a na ploše viděl les, totéž na tribunách, moc jsem nevěřil," řekl Ondříček. Město však zajistilo vyčištění stadionu a tvůrci dokončili vše potřebné na ploše i na tribuně. Pro olympiádu v Londýně je dráha škvárová, pro helsinskou se naveze antuka. "Snažíme se to dělat věrně tak, abych nezahltil postprodukci," řekl Ondříček.

V Brně bude štáb do neděle. Než se sem vrátí, bude natáčet i na Slovensku, na Seči v bývalém pionýrském táboře, kde vznikne olympijská vesnice, či na Lipně, kde se bude natáčet maratonský běh.

Ondříček již dříve natočil s Danou Zátopkovou dokument o Emilu Zátopkovi. Znalostí tak nyní využívá. "Paní Zátopková nám dala svolení natáčet, ale je velmi kritická, tak jsem zvědavý, co nám řekne, až film uvidí," řekl.

Město chce po natáčení upravený stadion využít pro sportovní a kulturní akce. Klíčové je vyřešit přívod vody, protože bez zalévání trávník nevydrží. Před čtyřmi lety dobrovolníci připravili tribuny i plochu pro rozlučku fotbalisty Petra Švancary, ani nadšení však stadion nezachránilo od dalšího zarůstání.