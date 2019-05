V Cannes ohromil snímek, který ani nebyl nominován

Filmový festival v Cannes ještě čeká na premiéry očekávaných filmů včetně Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina. Publikum však už stihl nadchnout nenápadný snímek The Lighthouse, který ani nebyl nominován do soutěže o Zlatou palmu. Nesmírně poutavé, hororové drama s výborným Robertem Pattinsonem a neméně dobrým Willemem Dafoem hodnotí kritici na sociálních sítích.

Zatímco ve světě se v posledních dnech vášnivě diskutuje o tom, že Robert Pattinson se pravděpodobně stane novým Batmanem, tak v Cannes momentálně smýšlí o britském herci zcela jinak. Podle prvních reakcí totiž podal životní výkon v černobílém hororovém dramatu The Lighthouse, za kterým stojí nadějný, teprve 35letý režisér Robert Eggers (Čarodějnice).

Gotický film, jehož děj se odehrává v 19. století, má na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes stoprocentní bilanci. Film sice zatím hodnotilo jen 12 kritiků, průměrná známka 9,2/10 však naznačuje, že půjde o opravdu povedené dílo.

"Dva muži sami na skále u moře, ze kterých se pomalu stávají šílenci. Naprosto fenomenální, intenzivní, úsměvný film. Každý záběr je mistrovský. Hudba je ohromující. Robert Pattinson a Willem Dafoe jsou ve svém ponoru do hlubin šílenství neuvěřitelní. Dokonalost," rozplýval se Alex Billington ze serveru FirstShowing.

"A to si člověk myslel, že Čarodějnice (režisérův první snímek, pozn. redakce) byla dobrá. Byla, ale to jste ještě neviděli tohle. The Lighthouse je úplně na jiné úrovni. Pozoruhodné!! Asi jde o nejlepší výkon Roberta Pattinsona v jeho kariéře," dodal.

"Tenhle chlapík moc dobře ví, co dělá," chválí režiséra také The Wrap. "Je to výbušně strašidelný, podivuhodně krásný, vizuálně vznešený film," napsal Peter Bradshaw z The Guardian. "Nedovolte nikomu, aby vám to zkazil spoilery," radí. V IndieWire nabídli v nadsázce přirovnání ke komiksovce. "The Lighthouse je lepším Aquaman filmem, než je Aquaman," glosoval jejich redaktor Eric Kohn.

"Pattinson přijde o cenu"

"The Lighthouse, pohlcující noční můra Roberta Eggerse, nebyl ani nominován do soutěže. Robert Pattinson tak přijde o cenu pro hlavního herce," konstatoval Gregory Ellwood z The Playlist. A upozornil, že loni udělali pořadatelé festivalu stejnou chybu s Climaxem od Gaspara Noého. Chvály se ale dostalo i druhému hlavnímu herci Dafoeovi. "Oba jsou senzační, ale z hlediska čirého předvádění je to Dafoeův film," tvrdí Owen Gleiberman z Variety.

Za produkcí filmu stojí studio A24, které má na svědomí úspěšné festivalové snímky jako Lady Bird, Zabití posvátného jelena či Moonlight. Distribuovat ho bude v USA. O mezinárodní distribuci se pak postará Focus Features.