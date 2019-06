V Davidu Novotném bije sparťanské srdce

Při jménu herce Davida Novotného, který 12. června oslaví padesátiny, se českému divákovi vybaví Dejvické divadlo a fotbal. Než se stal hercem, měl před sebou kariéru ve Spartě, jistě i proto jsou jeho postavy fotbalistů tak přesvědčivé. Kromě toho hojně natáčí v rozhlase i v televizi, hraje v divadle a dabuje.

"Když jsem dal první gól na Spartě, tak jsem křičel a běhal kolem stadionu. Bylo to opojné," svěřil se Novotný. Ve snímku Okresní přebor ztvárnil fotbalistu Jardu Kužela, fotbalového chuligána Bejka si zahrál i v komedii Non plus ultras a fotbalovou roli měl i v televizním snímku Kožené slunce.

K herectví se rodák z Brandýsa nad Labem, který fotbal hrával jako kluk a byl i ve sparťanské přípravce, málem ani nedostal: "Byl jsem vždycky takovej ťulínek a neměl to zmáklý," říká. Nakonec ale absolvoval herecký obor na Státní konzervatoři v Praze a první angažmá měl v Jihočeském divadle, od roku 1998 působí v Dejvickém divadle.

Na filmovém plátně zaujal výraznou rolí pilota Bedřicha Mrtvého v Tmavomodrém světě (2001). Rok 2008 mu přinesl dvě nominace na Českého lva za výkony ve filmech O rodičích a dětech režiséra Vladimíra Michálka a Karamazovi Petra Zelenky. Vážnou roli sehrál i v thrillerovém dramatu Roberta Sedláčka Pravidla lži. Z nedávných filmových projektů se objevil třeba v trilogii Zahradnictví, v Hastrmanovi Ondřeje Havelky či v Lídě Baarové režiséra Renče.

Velký prostor Novotnému poskytuje televize, na kontě má celou řadu seriálů (Zkáza Dejvického divadla, Rédl, Štafl, Bohéma, Kosmo, Modré stíny, Clona, Čtvrtá hvězda, České století, Okresní přebor a další).